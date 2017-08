Los Mossos desconocen si hay uno o tres huidos y si han podido salir de España

Los investigadores desconocen todavía el número de miembros de la célula islamista que cometió el doble atentado de Barcelona y Cambrils que se han dado a la fuga. Según ha informado este domingo el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, están seguros de que al menos uno de ellos está con vida y huido -Younes Abouyaaqoub, el supuesto conductor de la furgoneta de Las Ramblas- pero desconocen si los otros murieron en el piso de Alcanar o también están fugados.

Tampoco pueden confirmar si se encontrarían en España o habrían huido a Francia. "No tenemos información en ese sentido. Desde el primer momento se reforzaron fronteras y aeropuertos, pero eso, evidentemente, no excluye la posibilidad de que una persona, con el uso de un vehículo -no le digo que tengamos información en este sentido-, como posibilidad, evidentemente que han podido saltar la frontera por otros medios", ha explicado el alto mando de la policía catalana.

Respecto a la identificación de las 14 víctimas mortales, ha explicado que previsiblemente quedarán identificadas la mañana de este lunes si todo va según lo previsto, porque solo quedan dos por identificar. Ha detallado que 9 han sido identificadas a través de huellas dactilares y que se han comunicado sus datos al juez de la Audiencia Nacional y a sus familiares. También hay otras tres personas plenamente identificadas, y durante el día de hoy se facilitarán los datos a juez y familia.

El muerto de Sant Just Desvern

El mayor de los Mossos d'Esquadra ha explicado asimismo que aún no vinculan la persona muerta en el vehículo que se saltó el control en Sant Just Desvern (Barcelona) con el atentado de Barcelona ocurrido este jueves. Ha explicado que la forense que entró en el coche para analizar el cuerpo observó que se encontraba entre los asientos delanteros y traseros y que no tenía ningún impacto de bala "cuando los agentes solo usaron este tipo de arma"

Esto último es lo que hace sospechar a la policía catalana que había otro hombre en el coche. "Si es uno de los autores hay que demostrarlo, cuando estemos en condiciones de tener esa información lo diremos, pero en este momento no podemos acreditar que el vehículo viniese del atentado de Barcelona", ha dicho. Sí ha informado de que un testigo vio a alguien salir corriendo del vehículo que se saltó el control, y ha aseverado que la policía está investigando "en profundidad" este suceso.

Ha añadido que el cuerpo policial ya habría podido identificar donde estaba el vehículo antes de los hechos y como accedió al control que se estableció al final de la Diagonal de Barcelona.