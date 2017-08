Cuatro días después de los atentados de Cataluña, aún quedan muchas incógnitas en el aire. Estas son las claves de la investigación, según los datos difundidos hasta ahora:

¿Quiénes formaban parte de la célula terrorista?

Los investigadores consideran que la célula -cuya desarticulación, o no, desató polémica entre Interior y los mossos el pasado sábado- estaba formada por doce personas, aunque la cifra aún no está clara.

Entre ellos están:

Los cinco terroristas abatidos en Cambrils en el segundo atentado del sábado:

- Moussa Oukabir: de 17 años, nacionalidad marroquí y residente en Ripoll.

- El Houssaine Abouyaaqoub: de 19 años y también marroquí, residente en Ripoll.

- Omar Hychami, de 21 años. Nacido en Mrirt (Marruecos). Residente en Ripoll.

- Mohamed Hychami: de 24 años, hermano del anterior.

- Said Aalla: de 19 años. Nacido en Naour, Marruecos, y vecino de Ripoll.

Cuatro detenidos:

- Driss Oukabir: hermano de Moussa Oukabir. Fue el primer detenido el 17 de agosto poco después del atentado en Barcelona. Sus datos correspondían con la persona que alquiló la furgoneta de color blanco. Él se defendió diciendo que le habían robado su documentación. Se baraja la posibilidad de que Moussa, menor, se la robara para alquilar el vehículo.

- Mohamed Aallaa: de 27 años, detenido en Ripoll, es hermano de Sadi Aallaa, abatido en Cambrils.

- Mohamed Houli Chemlal, de 21 años. Natural de Melilla, fue herido grave tras la explosión en la vivienda de Alcanar en Tarragona y detenido por la policía.

- Salah El Karib, de 34 años, regenta un locutorio, y la Policía le relaciona con Driss Oukabir.

Un huido:

- Younes Abouyaaqoub: marroquí de 23 años, vecino de Ripoll, y sobre quien pesa una orden de búsqueda y detención internacional.

Dos o tres muertos en la vivienda de Alcanar:

Se investigan los restos biológicos hallados en la casa que estalló en la casa de Alcanar donde preparaban los explosivos. Aún no se sabe si corresponden a dos o tres personas. Entre ellos podría estar uno de los desaparecidos clave de la célula, Abedelbaki Es Satty, imán de Ripoll y la persona que, según fuentes de la investigación, pudo haber adoctrinado y liderado al resto. También se baraja que uno de los muertos sea Youssef Aalla, hermano de uno de los detenidos.

¿Cómo huyó Younes Abouyaaqoub, el conductor?

Después de que se informara en un primer momento de que Moussa Oukabir era el hombre que condujo la furgoneta de Las Ramblas, este lunes el consejero de Interior catalán, Joaquim Forn, ha confirmado que el conductor es Younes Abauyaaquoub, el único terrorista que permanece huido.

Tras descartarlo, los mossos parecen volver ahora a la hipótesis de que fue el hombre que se saltó un control policial en la avenida Diagonal, dejando a su conductor muerto a puñaladas en su interior. Ahora investigan si en ese momento contó con ayuda. Antes, fue capaz de huir en medio de la confusión de Las Ramblas, nada más cometer el atropello. Lo hizo a pie, por el mercado de La Boquería.

¿Cuáles son los escenarios clave de los atentados?

Son cuatro:

- Alcanar, donde se ubicaba la vivienda donde se gestaron los atentados.

- Ripoll, el municipio donde residía la mayoría de los implicados y el imán al que se considera cerebro de la matanza.

- Barcelona, el lugar donde pretendían atentar los terroristas. Finalmente lo hicieron en Las Ramblas, en un atropello masivo, aunque el objetivo era uno o varios atentados de mayor magnitud.

- Cambrils, el escenario del segundo atentado, un atropello múltiple con un Audi A3. Los terroristas fueron abatidos tras bajar del vehículo armados con cuchillos y equipados con falsos cinturones bomba.

¿Desde cuándo estaba activa la célula?

La investigación apunta a que la casa de Alcanar que estalló en la madrugada del jueves actuaba como base de operaciones de la célula terrorista desde hace seis meses. En esa fecha había sido okupada y desde entonces, los mossos no tuvieron ninguna sospecha de lo que estaba ocurriendo tras sus muros.

¿Qué tipo de explosivos estaban preparando?

Aunque al principio fue atribuida a una explosión de gas, la vivienda estalló por la manipulación de los explosivos que estaban siendo fabricados en su interior. Los mossos hallaron entre los escombros más de 120 bombonas de butano y material habitual de Estado Islámico para hacer bombas, como acetileno y componentes para fabricar TATP, relativamente sencillo de fabricar pero muy inestable. Fue utilizado en los atentados del aeropuerto y el metro de Bruselas.

¿Cuáles eran sus planes iniciales?

Los investigadores sospechan que los terroristas planeaban un atentado de gran "magnitud", de forma inminente. Es posible que quisieran atentar el mismo jueves en que se produjo el atropello en Las Ramblas y el atentado de Cambrils. Según los mossos, querían atentar en uno o varios puntos centrales de Barcelona con furgonetas bomba, aunque se desconoce el punto exacto -el mayor de los mossos no quiso concretar si la Sagrada Familia estaba entre sus objetivos-. Tras la explosión en Alcanar, cambiaron precipitadamente de planes.

¿Cuál fue el papel del imán de Ripoll?

Los mossos continúan investigando cuál fue el papel de Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll, en la célula, aunque se trabaja en la hipótesis de que actuó como líder del grupo hasta el punto de que estaba presente en la casa donde se preparaban las bombas y pudo morir en la explosión. Su casa de Ripoll ha sido registrada y también la mezquita donde pudo captar al resto de integrantes del grupo. No tenía antecedentes penales y pudo realizar varios viajes al extranjero que podrían haber sido clave, entre ellos a un feudo yihadista en Bélgica. También se investigan los viajes a Marruecos y a Suiza, a finales del año pasado, de al menos uno de los miembros del grupo. Según Forn, "al imán de Ripoll no se le conocía ningún antecedente. La comunidad musulmana no pensaba que fuera una persona radical".

¿Cuántas víctimas hay del atentado?

Hay confirmados catorce muertos, 13 en las Ramblas y una en Cambrils, y casi 130 heridos, de más de 30 nacionalidades distintas. Pero ni siquiera está claro el número de víctimas mortales: si se confirma la teoría de que el muerto en el control murió a manos del terrorista, se convertiría en la víctima número 15.