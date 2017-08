Pamplona en Común se niega a "condenar" los atentados en Cataluña

El grupo municipal de Aranzadi-Pamplona en Común "rechaza de forma contundente" los atentados que han dejado catorce muertos en Barcelona y Cambrils pero no los "condenan". Desde esta formación, a la que apoya Podemos en el consistorio navarro, aseguran que no utilizan la palabra "condena" porque no se pueden "erigir en jueces".

Por ello, se han negado a "condenar" ya otros atentados como los de Bruselas, París o Niza. Consciente de este rechazo, el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, intentó presentar el pasado viernes un texto alternativo en el que el Ayuntamiento "rechazaba y/o condenaba" el ataque terrorista.

El resto de los grupos municipales rechazó este texto por ambiguo y aprobó otro que decía claramente que se "condenaban los atentados ocurridos en Barcelona y en Cambrils".

Podemos

En medio de la polémica, el grupo municipal de Aranzadi ha hecho público un comunicado en su web el que "rechaza de forma rotunda y sin paliativos los atentados", sin utilizar la palabra "condena".

En cambio, el grupo de Podemos en el Parlamento de Navarra sí que ha "condenado" los atentados de Cataluña en una declaración institucional que ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios.