Juana Rivas comparecerá este martes en sede judicial

Juana Rivas, la madre de Maracena que permanece ilocalizable desde el 26 de julio tras no entregar sus hijos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito doméstico, comparecerá este martes en sede judicial, según ha informado su asesora jurídica y directora del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados.

En un mensaje difundido por vía telefónica y recogido por Europa Press, Francisca Granados ha señalado que en esta comparecencia, prevista a las 11:00 horas en los juzgados de Caleta, en Granada capital, "más que nunca, Juana nos necesita", y "tenemos que ser muchas y muchos".

"No puede estar sola", ha agregado Granados en referencia a la situación de la madre de Maracena, contra quien el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada dictó orden de detención y presentación en sede judicial el pasado 8 de agosto, después de no acudir a la citación prevista en el marco de las diligencias penales que la investigan por una posible sustracción de menores.

Rivas, después de más de 26 días en paradero desconocido, tampoco acudió este pasado lunes a la citación del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada para dirimir sobre las medidas extraordinarias y urgentes en protección de los menores solicitadas por el progenitor.

Se trataba de una cita en la vía civil del caso a la que sí acudió su excompañero sentimental Francesco Arcuri y padre de los dos niños, de once y tres años. También acudió la letrada de oficio de Juana Rivas en Granada, María Castillo Pozo, quien, tras la comparecencia, transmitió a los medios un mensaje de la mujer de Maracena en el que consideraba que "como madre, es la única" que debe "proteger" a los dos menores de edad ante la "desprotección" que, en su opinión, están padeciendo.

La abogada apuntó, asimismo, que no tenía noticias de si la Fiscalía adscrita al Tribunal Constitucional presentaría el recurso de súplica al que tiene derecho hasta este martes contra la inadmisión del recurso de amparo solicitado por su representada para no tener que devolver a Arcuri, residente en Italia, a sus hijos, en base a sus derechos fundamentales.

Una carta a Rajoy

Juana Rivas también se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que interceda por ella y los menores. En una misiva con fecha 21 de agosto, que también dirige al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y "al presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García-Pelayo", la mujer expone su situación y les traslada que ha estado haciendo "lo único que puede hacer como madre, proteger" a sus dos hijos, de 3 y 11 años.

En la carta de tres páginas, a la que ha tenido acceso Efe, recuerda que el pasado 18 de mayo del 2016 tuvo que "huir del infierno" en el que vivían sus hijos y ella en Italia, "sometidos a la violencia diaria de su padre", Francesco Arcuri. "Él es un maltratador reincidente", subraya en el escrito Juana Rivas, que relata que ella y sus hijos nacidos en España han vivido "historias de terror en completa soledad, un maltrato severo físico y psicológico" y que, desde el punto de vista legal, también son "víctimas de toda una cadena de despropósitos e injusticias".

La madre solicita ayuda, admite que la situación los ha llevado a "un callejón sin salida con consecuencias irreparables" para el resto de sus vidas, y asegura que no ha querido "evadir la ley". "Aun con todo el miedo que me ha producido todos los precedentes, todavía confió en que la justicia española pueda reconducir toda la serie de errores", indica Rivas, que insiste en que no ha dejado de "intentar el camino legal para proteger a sus hijos" y que ni siquiera se rindió cuando el Tribunal Constitucional "desoyó" su petición final de amparo.

"Hoy él (Francisco Arcuri) se pasea libre en mi ciudad mientras yo me escondo aterrorizada por mis hijos, con toda mi energía puesta en que ellos no acusen esta situación insostenible", continúa Juana Rivas, que recuerda que un juzgado tardó más de un año en derivar a Italia su última denuncia por malos tratos a su expareja.

La misiva está dirigida además de a Rajoy y a Maza, a García Pelayo como presidente del TC, cargo que ocupó entre 1980 y 1986, y que actualmente desempeña Juan José González Rivas.