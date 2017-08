TV3 equipara a los obispos con el imán de Ripoll en sus informativos

El imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, había cumplido cuatro años de condena por tráfico de drogas en la cárcel de Castellón y pesaba sobre él una orden de expulsión suspendida por un juez que consideró que el individuo era una persona arraigada en España. En la localidad gerundense de Ripoll nadie sospechaba de él porque nadie le escuchó jamás un sermón fuera de tono, según TV3, que aborda el caso del imán como si se tratara del gurú de una secta.

Los muchachos alistados en su célula terroristas habrían sucumbido a las tácticas psicológicas de Es Satty dada su juventud, según subraya el comisario Albert Oliva, portavoz de los Mossos, en la noticia que componen los servicios informativos de TV3 sobre el perfil del imán y sus secuaces.

"¿Cómo pudo el imán de Ripoll adoctrinar y radicalizar a los jóvenes autores de los atentados de una forma tan rápida y camuflada?. Es la gran pregunta que se hace todo el mundo". Así comienza una de las noticias servidas por la televisión autonómica en sus informativos del martes. Se trata de una pieza complementaria sobre los atentados de Barcelona y Cambrils, un "análisis" sobre el terreno ripollense que destaca que los jóvenes parecían integrados en la sociedad catalana y que "el 'Govern' ha llegado a la conclusión de que el imán llevaba una doble vida", afirma una voz en off.

Aportan el testimonio de una psicóloga experta en sectas que ilustra la hipótesis de que mediante técnicas de aislamiento se puede conseguir en muy poco tiempo la radicalización de jóvenes hasta ese momento integrados en la sociedad, que es lo que habría hecho Es Satty con los muchachos.

"Los imanes son trabajadores asalariados y los contrata cada comunidad", sigue la pieza. "Nadie sabía que el imán hacía captación ni los antecedentes que tenía por tráfico de drogas", abunda. Aparece el "coordinador" del "Consell Islàmic de Catalunya", Hamal el-Attouaki, que asegura que no les constaban los antecedentes del Es Satty. "Un imán temas de drogas no es coherente", manifiesta compungido en una jerga mezcla de catalán y español.

Al minuto y diez segundos de la noticia salta la liebre. "En Cataluña, la ley de libertad religiosa permite que cada comunidad nombre al obispo, el imán o el pastor que considere", lee una voz sobre unas imágenes de una ceremonia religiosa cristiana. "Por tanto no hay un control de los líderes religiosos. Sí que hay un control policial cuando se detectan radicalizaciones, pero en este caso no se hizo porque los chicos no provocaron sospechas", continúa la pieza, que se cierra con el siguiente apunte: "Ahora las comunidades musulmanas se plantean incidir más en la formación de los imanes y mirar con lupa a quien contratan".

Por fortuna, no se han detectado casos de radicalización en las comunidades católicas, ortodoxas, protestantes, judías o budistas, detalle que TV3 da por supuesto en su noticia sobre el problema del descontrol en los púlpitos, de obispos a pastores pasando por los imanes.