El nombre y rostro de Josep Lluís Trapero ha saltado a las portadas tras los brutales atentados de Cataluña. Ha sido él, junto a los consejeros de Interior y Justicia, el encargado de ir aportando los datos de la investigación a la prensa. Una labor por la que ha sido muy elogiado pese a algún momento de tensión, como el incidente con el periodista extranjero que le recriminó que no hablara en castellano.

Trapero es "Mayor" de los mossos de esquadra desde abril de este año. Hasta entonces, ocupaba el cargo de comisario jefe del cuerpo, del que forma parte desde hace décadas. Hace unos meses, su inmediato superior y el hombre que le nombró, Albert Batlle, abandonó el cargo de director general de los mossos anticipándose a la "purga" iniciada por el gobierno de la Generalidad de cargos sospechosos de no estar al cien por cien con la causa separatista. No es el caso de Trapero, cuyo compromiso con la causa parece estar fuera de duda.

Hace justo un año, en agosto de 2016, el entonces comisario Trapero saltó a los medios por un motivo muy distinto: la periodista Pilar Rahola organizó una fiesta veraniega en su casa de Cadaqués con algunos de los rostros más visibles del separatismo: entre los invitados estaban, además de Trapero, Carles Puigdemont; su mujer, Marcela Topor; el ex presidente del Barça, Joan Laporta, y la periodista de TV3 Helena García Melero.

Trapero era uno más entre ellos y posó en varias fotos y vídeos, vestido en uno de ellos con sombrero de paja y camisa floreada. Incluso se arrancó a cantar: interpretó Palabras de amor, de Serrat, a la guitarra junto al resto de convidados. Puigdemont, mientras, tocó Let it be.