Más muestras de 'unidad': Colau evoca las manifestaciones contra el PP por la guerra de Irak

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha publicado esta tarde una declaración institucional en cuatro idiomas -catalán, castellano, inglés e italiano- en la que ensalza la respuesta de los servicios policiales, de emergencias y de la ciudadanía tras el atentado y proclama: "Somos una ciudad de paz".

La declaración institucional, expresa el "inmenso dolor por la pérdida de vidas humanas" y traslada el pésame, apoyo y solidaridad a los familiares de las víctimas, menciona las protestas en 2003 contra el Gobierno del PP por la guerra de Irak:

"Somos una ciudad de paz. Con la misma fuerza y determinación con que nos manifestamos contra la guerra de Irak, condenamos la violencia terrorista".

La alcaldesa agradece la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y sanitarios, embajadas y cuerpo consular, "así como la buena coordinación con la Generalitat y el Gobierno español, que ha sido imprescindible para dar una respuesta rápida y eficaz a la situación de emergencia vivida y recuperar la normalidad".

En la declaración, Colau habla también "la ejemplar respuesta ciudadana: los taxistas que ofrecieron gratuitamente sus vehículos, los comerciantes y vecinos que abrieron las puertas, las entidades sociales, los voluntarios que han trabajado a pie de calle, los centenares de personas que donaron sangre y los millares de personas que han expresado su rechazo a la violencia".

"Los terroristas nos han hecho daño, pero han fracasado en su intento de dividirnos y atemorizarnos. La respuesta ciudadana que bajo el grito espontáneo No tinc por (no tengo miedo) salió a la calle constituye la mejor evidencia de que el terror no puede triunfar", añade.

"Barcelona -agrega la declaración- es una ciudad cohesionada, orgullosa de su diversidad, abierta al mundo y a la que le gusta ser visitada. Somos una ciudad de paz firmemente comprometida con la defensa de los derechos humanos. Por este motivo no permitiremos que nuestro dolor se utilice para promover el racismo, la guerra o la islamofobia".

"Sabemos que no estamos solos. Ante un fenómeno global como el terrorismo, la solidaridad tiene que ser global. Por eso, queremos agradecer las muestras de solidaridad que hemos recibido de todo el mundo, y muy significativamente de aquellos territorios y ciudades diariamente afectados por la lacra del terrorismo", subraya Colau.

La alcaldesa también recuerda a los refugiados: "La violencia de la que huyen las personas que intentan llegar a Europa es la misma violencia que sufrió Barcelona hace una semana".

"El terror no puede triunfar, porque la vida es más fuerte que la muerte, y el amor es más fuerte que el odio. El terror no puede triunfar, porque somos una mayoría unida en nuestra diversidad, y ellos son una minoría fanática y cobarde. El terror no puede triunfar, porque no han conseguido atemorizarnos, y la mejor prueba de ello es que hoy La Rambla vuelve a estar llena de gente paseando entre quioscos y puestos de flores", proclama Colau.

La declaración resalta en mayúsculas: "BARCELONA NO TIENE MIEDO", y finaliza invitando a la ciudadanía a participar en la manifestación unitaria contra el terrorismo convocada para este sábado.