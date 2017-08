Tortazo de Puigdemont a Rajoy en 'Financial Times': "Les dijimos que no hicieran política con la seguridad"

En el mismo día en que Rajoy lanzaba un mensaje conciliador con la Generalidad de Cataluña, con elogios a la actuación de los mossos y a la "coordinación" entre fuerzas de seguridad, el Financial Times publica una entrevista reveladora al presidente catalán, Carles Puigdemont.

El político deja caer que el Gobierno ha jugado con la seguridad de los catalanes, en alusión a su intención de ampliar la plantilla de los Mossos y las objeciones puestas por el Ejecutivo central. Lo hace con estas palabras: "Les dijimos que no hicieran política con la seguridad. Desafortunadamente, el Gobierno español tenía otras prioridades".

En alusión a la reivindicación de la presencia de los Mossos en Europol, Puigdemont también defiende que la policía catalana, "aunque no tenga las herramientas que necesita y está mal financiada, ha gestinonado la crisis excepcionalmente bien", en alusión a los atentados. Y sostiene que otras Policías "muy preparadas" no han sido "capaces de parar un ataque".

En la entrevista, Puigdemont también insiste en que sigue adelante con el proceso separatista y que habrán referéndum el próximo 1 de octubre. De hecho, afirma que ya tiene listas "6.000 urnas". Lo justifica en que "la vuelta a la normalidad es una derrota para los terroristas".

"No veo de qué modo el Estado puede frenarlo", apunta Puigdemont, que apunta que habrá 1-O aunque sea condenado: "No quiero ir a la cárcel, pero no hay nada que me puedan hacer a mi que pueda frenar este referéndum".

Augura, además, que una Cataluña independiente tendrá una mejor relación con España, cuerpos de seguridad incluidos: "Estamos convencidos de que la relación entre iguales mejorará nuestra relación".