Tras el comunicado de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil crítico con el hecho de que los mossos se estén ocupando casi en exclusiva de las pesquisas de los atentados en Cataluña, su portavoz, Jesús Martín Vázquez, ha explicado más en profundidad qué se opina en el cuerpo de lo que está ocurriendo en una entrevista En Casa de Herrero, de esRadio.

El portavoz de UO ha enfatizado que ante fenómenos como las mafias internacionales o el yihadismo, ni Policía ni Guardia Civil son "autosuficientes" para combatirlos, por lo que ha incidido en lo que decía el comunicado de su colectivo, poniendo en cuestión que un "pequeño cuerpo" como los mossos aborde el problema.

Para enfrentarse a él, en su opinión, es necesario contar con un servicio de inteligencia, el Ejército, la Interpol y alianzas internacionales, entre otras cosas. Y ha puesto en valor que la Guardia Civil "no sólo tiene formación policial; tiene formación militar", algo relevante para hacer frente a un "fenómeno que se basa en el adoctrinamiento ideológico y la enseñanza en el combate".

Ante episodios como la explosión de Alcanar, sobre el que los mossos ya han admitido que no dejaron actuar a los Tedax porque "ostras, estamos aquí y pretendemos actuar", en palabras de su portavoz, Martín Vázquez ha considerado "una enorme irresponsabilidad" pretender "no aunar fuerzas" y "apartarse de todos los símbolos que representan España". A su juicio, "sería muy irresponsable, muy estúpido y muy político jugar con eso".

"No podemos permitirnos no aunar alianzas", ha insistido antes de censurar el intento del nacionalismo de "separar a los catalanes del resto de España". "Apelo a que los políticos dejen de estar encorsetados en esas campañas permanentes y dejen trabajar a los cuerpos de seguridad". Tanto Policía Nacional como Guardia Civil tienen "un bagaje con el que no cuentan los mossos" ante un fenómeno así, ha recalcado: "Estamos intentando que no haya más muertos, y eso está por encima de cualquier programa político".