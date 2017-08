¿De qué hablaron Iglesias y Junqueras en casa de Roures?

Tras conocerse el encuentro "privado" entre Oriol Junqueras, Pablo Iglesias y Xavier Doménech en casa de Jaume Roures, el periodista Enric Juliana cuenta este lunes detalles de la cita en un artículo en La Vanguardia. La cena se celebró el mismo día de la manifestación. Allí también acudieron, por parte de ERC, Marta Rovira y Oriol Soler.

Según Juliana, los comensales, tras comentar la presencia de las cámaras de El Confidencial y algunos detalles de la marcha, abordaron cuestiones como la postura de En Común Podem en torno al referéndum, y en particular sobre las "facilidades" que pondría Ada Colau el 1-O. Iglesias, cuenta el periodista, aclaró que apoyarían la postura de la alcaldesa fuera cual fuera y Domènech insistió en que respaldaban el referéndum como "movilización" ciudadana.

También se habló sobre el día después, y en particular sobre el horizonte de unas elecciones en las que previsiblemente se romperá la coalición entre PdeCat y ERC. Dice Juliana que "no se pactó nada, pero se exploraron futuros". Iglesias estaba "muy interesado en hablar de nuevas opciones en Cataluña", según el periodista, pero Junqueras afirmó que no se fía "de la izquierda española". Sobre este tema, el líder de ERC se habría mostrado "muy frío" aunque sí se habló del fin de la coalición con Puigdemont.

Además, los comensales se refirieron a la política central y en particular, a una hipotética moción de censura que sigue estando en el punto de mira de los podemitas. Cuenta La Vanguardia que Iglesias y Doménech insistieron mucho en posibles cambios gracias al cambio de liderazgo en el PSOE y apuntaron la posibilidad de una moción socialista que contaría con el apoyo de Podemos y que, especulan, saldría adelante con el apoyo separatista catalán y la abstención del PNV. Junqueras habría sugerido la posibilidad de no imponer exigencias "inasumibles" al PSOE.