El presidente del PP catalán ha reconocido en numerosas ocasiones que el artículo 155 de la Constitución, que abre la puerta a la suspensión de la autonomía de una comunidad, es un recurso que tiene el Estado de Derecho para frenar el desafío independentista en Cataluña.

Así lo ha vuelto a recordar en una entrevista a los informativos de esRadio. Desmintiendo a Rafael Hernando que aseguró que desde el PP han descartado "por razones temporales y jurídicas" poner en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Xavier García Albiol ha dicho que "el PP no ha rechazado ningún recurso constitucional". Es más, ha asegurado que "viendo por donde avanza la política catalana, el artículo 155 es un recurso que no debemos descartar". "Si los partidos independentistas que gobiernan la Generalidad siguen adelante con su desafío e intentan materializar su golpe de Estado en Cataluña, tendría todo el sentido del mundo aplicarlo", sentencia.

Albiol recuerda que el Estado de Derecho pone a las instituciones encima de la mesa una serie de recursos alternativos al artículo 155 que "son plenamente efectivos", aunque recuerda que "desde el PPC no nos temblará la mano o la voz si después de explorar otras opciones no tienen más remedio que aplicarlo".

Dentro de la propia Generalidad de Cataluña hay voces que reconocen que la posibilidad de convocar un referéndum de independencia el 1 de octubre está perdida y que no se va a realizar. Un extremo que ha confirmado el líder del Partido Popular de Cataluña en Es Noticia. "De puertas para adentro, así me lo han dicho altos responsables del Gobierno de Cataluña, son plenamente conscientes de que no se va a celebrar el referéndum. Sí que es cierto que hay una parte de ellos, como Puigdemont y Junqueras, que sí lo creen, pero otros saben que no se va a celebrar porque el Gobierno de España no lo va a permitir", asegura Albiol.

Por último ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos porque el 2 de octubre todo seguirá igual. "Seguiremos formando parte de un gran proyecto y de un gran país que es España. El 2 de octubre y el 2 de octubre de dentro de 20 años, mal que les pese, Cataluña seguirá siendo España", sentencia el líder de los populares catalanes.