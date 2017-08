El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha declarado en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que la "ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república" catalana, presentada este lunes por los diputados Lluís Corominas (Junts pel Sí) y Benet Salellas (CUP), "se está llevando con secretismo y opacidad", añadiendo que los líderes secesionistas son "muy valientes en los actos de partido", pero "cuando hay que tramitar esa ley", Junqueras y Puigdemont se esconden a la hora de la verdad".

De Páramo ha declarado que la presentación de la ley de este lunes "fue un espectáculo, con mucha prisa", "una estrategia y una maniobra para tapar la imagen lamentable que se dio en la manifestación del sábado". Según el secretario de Comunicación de Cs, Junqueras y Puigdemont, "cuando realmente tienen que dar la cara y tomar la decisión, y firmar un decreto, entonces se esconden". Sobre el papel de la CUP, ha dicho que la formación antisistema "lleva mucho tiempo mandando en Cataluña": "Desde que empezó esta legislatura, Convergencia les dio las llaves del Gobierno y de la política catalana. Se las entregó porque no tenían mayoría".

De Páramo ha dicho que "no se puede repetir lo del 9-N", apuntando que el propio Gobierno de España "reconoció que les habían tomado el pelo". "Creo que el Gobierno, en esta ocasión, no puede volver a cometer este error y debe actuar. No se debe mirar para otro lado", ha añadido.

El político centrista considera que "estamos ante los últimos días del proceso, y eso lo vemos en ERC y PDeCAT, con una crisis interna entre ellos", poniendo como ejemplo "la purga en el equipo de Gobierno de Puigdemont".

¿Tripartito ERC-PSC-Podemos?

Sobre el posible tripartito entre ERC, PSC y Podemos al que apuntaba la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, en una entrevista en Onda Cero, Fernando de Páramo ha dicho que hasta la antigua convergencia contempla un escenario electoral, reconociendo que el 1-O "puede terminar con unas elecciones". "ERC se está reuniendo con Podemos; Iceta tiene alcaldes que ha defendido el referéndum, y yo espero que no intenten repetir un tripartito 3.0. Ya fue un desastre el tripartito de Carod Rovira. Si finalmente se produce este escenario electoral, los catalanes tendremos que elegir entre el señor Junqueras y la señora Arrimadas: más de lo mismo, o un timón constitucional", ha añadido.

Finalmente, sobre las políticas de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid, ha señalado que "gracias a Ciudadanos, la señora Cifuentes no puede hacer lo que le dé la gana. Es una buena noticia que los gobiernos estén controlados. No miramos el color del partido".