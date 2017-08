El padre de único mosso asesinado por ETA siente "vergüenza" por la manifestación

El padre del agente de los Mossos d'Esquadra Santos Santamaría, que fue asesinado por ETA en un atentado con coche bomba en Rosas (Gerona) en marzo de 2001, se ha mostrado indignado con la manifestación del pasado sábado en Barcelona.

Santos Santamaría se llama también el padre del agente, que ha dejado escrita una carta con su opinión en su cuenta de Facebook. Santamaría comienza diciendo que "soy español, soy catalán, soy barcelonés y soy víctima del terrorismo. Perdí a un hijo, mosso d'esquadra, en un cobarde atentado". Los terroristas anunciaron la colocación de un coche bomba a la Ertzaintza, que a su vez avisó a los Mossos. Santamaría, junto a otro compañero que resultó herido grave, trataba de montar un cordón de seguridad en torno al vehículo cuando hizo explosión, siete minutos antes de lo especificado por los asesinos.

Tras su presentación, el padre del agente añade: "He asistido a muchas manifestaciones en contra del terrorismo durante más de 17 años. La última en mi ciudad. Nunca me he sentido tan despreciado, dolido y avergonzado como esta vez en la que unos conciudadanos míos exhibieron su más rastrera versión ante el mundo al convertir un acto de solidaridad ciudadana en contra del terrorismo en una payasada orquestada de motivación política".

Santamaría asegura también que "puedo asegurar que estos días he hablado con muchas víctimas de este atentado (34 nacionalidades) por mi condición dentro de la ACVOT (Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas). El sentimiento es unánime. Estupor y vergüenza. No entienden nada".

La carta concluye así: " Nunca hubiera creído que el "seny" de mis conciudadanos permitiera mezclar el tocino con la velocidad....o el culo con las témporas. Se han retratado bien ante la opinión mundial. Un pena".