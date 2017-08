Ha sido el blanco en la diana de Mariano Rajoy. La portavoz del PSOE, Margarita Robles, ha centrado el grueso de la intervención del presidente del Gobierno en el turno de réplica en donde se ha remontado al terrorismo de Estado de los GAL, en tiempos de Gobierno socialista de Felipe González, para recordarle su papel como testigo en el juicio por los asesinatos de Lasa y Zabala.

"Señorías, he comparecido en condición de testigo. Como lo hizo usted señora Robles, lo recordará, en su día, cuando declaró ante el juez Gómez de Liaño que la Guardia Civil, que entonces dirigía usted, entorpeció la investigación de la Policía Nacional en el caso de Lasa y Zabala, entre otras cosas". La portavoz socialista asentía con la cabeza y esbozaba una forzada sonrisa mientras escuchaba el resto de la intervención de Rajoy.

"Usted compareció como testigo, no fue condenada, no se abrió contra usted juicio oral. Tampoco se le imputó ni se le investigó y a nadie se nos ocurrió decir en ese momento nada sobre ese asunto ni reprocharle su declaración que conocimos a través de la opinión pública. La pregunta que cabe hacer es: ¿un dirigente político puede acudir a un tribunal como testigo o debe dimitir cuando se le cite? ¿Ahora ya no puede uno ser testigo en un tribunal?".

Preguntas que han recibido la ovación de la bancada popular mientras Rajoy continuaba sacudiendo a Robles por utilizar la ley del embudo contra el PP. "A mayor abundamiento, es que yo soy testigo porque lo han pedido ustedes, el partido socialista y la asociación ADADE. Oiga, ¡por favor, un poco de nivel! Y luego me dicen que no hay que politizar la justicia señoría". Politización que, ha explicado, utilizó el PSOE, al cuestionar las condiciones de la declaración judicial de Rajoy el pasado mes de julio: "Luego critican que mi coche entre por un garaje y que los tribunales me sienten donde ellos han decidido. Por lo tanto, ¡respete usted lo que dicen los tribunales!".

Ha lanzado una última puya a la portavoz parlamentaria socialista con el doble sentido de su condición de magistrada en excedencia y política independiente sin afiliación al PSOE. "Usted no es un agente judicial, usted es un diputado. Nada menos que la portavoz parlamentaria de su partido. Si es que usted tiene partido que eso no lo sé…".

Robles enfurece

En su turno de réplica, la portavoz socialista ha subido a la tribuna con cara de pocos amigos e intentando emplear la sorna como argumento: "Ha decidido usted dirigir su intervención hacia mí. Se lo agradezco porque usted me toma como referencia", pero acto seguido ha explicado a Rajoy las "diferencias entre su declaración como testigo y la mía".

Primero porque "yo declaré como testigo en el caso Lasa y Zabala y aquellas personas que asesinaron a Lasa y Zabala fueron puestos a disposición judicial". Y segundo, y endureciendo el tono, ha cargado contra el PP: "¿Sabe que le digo? Que algunas personas responsables que luego fueron acusados salían de Castellana 5, donde yo estaba, y se iban a Génova 13 a recibir instrucciones. El PP hizo de la lucha contra el terrorismo un instrumento contra el Gobierno. Debería darle vergüenza".

Robles ha continuado defendiendo el "sentido de Estado" del PSOE en contraposición de la utilización partidista del PP y ha sacado pecho de su actuación como magistrada en los juicios del GAL: "No voy a aceptarle a usted que me dé ninguna lección en mi defensa de los derechos y las libertades".