Forn dice que la información sobre la CIA es "un montaje" pero admite que se recibió el aviso

El consejero de Interior catalán, Joaquim Forn, ha denunciado "una campaña de intoxicación y desprestigio de la labor de los Mossos d'Esquadra", tras la información de El Periódico de Cataluña de que la CIA había avisado a la policía autonómica de que se iba a producir un atentado en La Rambla de Barcelona. "Negamos que los Mossos tengamos relación directa con la CIA, son a través del Estado y no de los Mossos d'Esquadra", ha dicho.

Forn ha asegurado que la información es "un montaje". "Los Mossos reciben centenares de avisos y todos ellos son contrastados para ver su veracidad. Desde hace meses hemos recibido avisos sobre posibles atentados en lugares religiosos, centros deportivos y lugares masificados". Admite que recibieron un aviso sobre la Rambla y que, valorándolo en las mesas de valoración antiterrorista, no se debatió porque tenía "una baja credibilidad". "Días después" de recibirlo, "el Estado no dio veracidad a la amenaza", ha añadido.

"A pesar de no considerar veraz la información, se reforzó la seguridad de la Rambla", ha añadido el consejero. "El propio Estado nos confirma que no tiene nada que ver el atentado del día 17 con informaciones previas". "Este interés en relacionar el aviso del mes de mayo con los atentados del 17 de agosto carece de base desde el punto de vista de la policía. Toda esta información sería muy conveniente que no se jugara con ella, que no se encontrara como si fuera un bazar. Hemos de ser todos responsables de la información que facilitamos", ha recalcado.

Enfado de Trapero

Tras las palabras de Forn, Josep Lluìs Trapero ha querido "defender la honorabilidad de los mossos" y se ha mostrado muy molesto con Enric Hernández, el director de El Periódico: "Sería positivo que hubiera estado también en esta rueda de prensa, porque yo también tengo algunas dudas". Tras lamentar que se le llame "mentirosos" desde ese periódico, le ha acusado de tratar de "desprestigiar" al cuerpo y le ha preguntado si su intención es que se concluya que "si hubiéramos patrullado más, no se hubiera producido el atentado".

"No nos relacionamos con la CIA y lo mantenemos", ha añadido Trapero, que también se ha quejado de que Hernández no haya dicho sus fuentes. Él, por su parte, no dirá quién le dio el aviso de la CIA, ha advertido.

"Si intenta apuntar que a lo mejor hubiésemos evitado el atentado, que lo diga abiertamente y lo discutimos. No hemos mentido, es El Periódico el que tiene que demostrar la información que está dando".

No obstante, Trapero ha reiterado que se recibió un aviso el 25 de mayo, pero que "no vino de la CIA". A este aviso "no se le dio veracidad" porque "la fiabilidad es muy baja". "Las evaluaciones se hacen en Madrid", insistió, e incluso mencionó que el propio ministro del Interior examinó las alertas en dos reuniones el 25 de mayo y el 8 de junio y "no se contempló como ninguna amenaza".

Trapero dijo que el diez por ciento de los efectivos de los Mossos están en Las Ramblas, que se reciben decenas de alertas y alguna ha saltado a la ciudadanía. "Si hubiésemos considerado que tenía fiabilidad podría haber supuesto una alerta pero entendimos que era de muy baja fiabilidad".