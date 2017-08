Tardá no está como un cencerro: es un "dios nórdico encendido", un "moralista francés"

El Mundo dice que "Rajoy elude Gürtel y reta a la oposición a que presente otra moción". Dice el editorial que "la oposición erró al convocar este asunto en un pleno extraordinario", que parece que no conocen a Rajoy, se los come vivos. "El pleno se desarrolló en un tono bronco, incluso más de lo habitual". Vienen los diputados tan descansaditos tras sus largas vacaciones y dieron lo mejor de sí mismos. "Los partidos constitucionalistas deberían trabajar unidos contra los que quieren acabar con el actual modelo de convivencia". Qué majo es este Rosell. Lucía Méndez cree que Rajoy se pasó con la pobre Margarita Robles, que debutaba como portavoz socialista. "El caso Lasa y Zabala, desenterrado por el presidente para arrearle una somanta" a Robles fue de muy mala leche. "Robles se quedó pasmada y se dolió del ataque presidencial". "Rajoy tiene suficiente hoja de servicios en todo tipo de batallas victoriosas como para devolver los golpes y apuntó al corazón". Es lo que se dice vulgarmente ir por lana y salir trasquilado.

El País tiene un regalo de bienvenida para Rivera, el titular de portada. "Rivera impulsa limitar a ocho años el mandato presidencial". Tendrás que mandarle unos pastelitos a Cebrián, Albert. Incluso el editorial parece escrito por el mismísimo líder de Cs. "Rajoy volvió a demostrar que sabe utilizar este tipo de comparecencias para pronunciar mítines (...) El pleno extraordinario sirvió para que el presidente toreara cómodamente a la oposición y también, de forma torticera y paralela, para que los independentistas catalanes utilizaran el púlpito parlamentario para un discurso demagógico, cínico y mentiroso sobre una corrupción que identifican con España frente a una Cataluña limpia". Para mondarse. "Adiós corrupción, bienvenida República, llegó a decir Tardà olvidando" el 3% de su socio, el caso Pujol, el caso Palau, etc, etc, etc. ¿No nos pueden dejar a Tardá los catalanes cuando se independicen? Es que nos ameniza mucho las sesiones parlamentarias. Estás aquí delante del ordenador currando, bostezando, sube Tardà al escenario y jaja, jaja, jaja. ¿Qué vamos a hacer sin él?

ABC: "El Gobierno está preparado para suspender competencias en Cataluña". La obsesión de este periódico con el artículo 155 es enfermiza. "Rajoy vapulea a la oposición y les reta a presentar otra moción de censura". Más chulo que un ocho, como dice Tardà. Dice el editorial que "se trata de una campaña de acoso" a Rajoy, así que, que se joroben si les muerde. "Rajoy se permitió el lujo de contraatacar con un órdago radical, apelando que planteen otra moción de censura para ganarla. Mientras no lo hagan, dar vueltas sobre la exigencia de responsabilidades a Rajoy por el caso Gürtel tendrá siempre la misma respuesta". O sea, ninguna. En cuanto a la dureza de Rajoy con Robles, "no ha jugado sucio. Son las reglas que la oposición impone contra el PP. Por eso, es legítimo que el PP juegue con idénticas armas". "Una sesión bronca para abrir boca". Llega septiembre, que empiece el espectáculo.

La Razón dice que "Rajoy deja en evidencia a la oposición y reta a otra moción de censura". Dice Marhuenda que el objetivo era "desgastar a Rajoy" sin conseguirlo. "Se ha malgastado la oportunidad de abrir el curso parlamentario reclamando unidad para los verdaderos desafíos: la amenaza yihadista" y Cataluña. Deja Marhuenda, deja: vista la unidad en la mani de Barcelona, mejor de unidad ni hablamos. Los columnistas titulares están volviendo a Madrid y cuentan su experiencia. El otro día, Antonio Lucas disfrutaba con su 600 por las calles de la capital, Gistau se fue al barbero y Ussía dice que lo primero que va a hacer es "visitar a la hormiga que se pasea por la Dama de Elche" armando un nuevo jaleo nacional. Porque "a la Dama de Elche la he visitado en muchas ocasiones y siempre concluyo después de admirarla, que su belleza y modernidad son indescriptibles. Pero jamás la he visto con hormiga viandante". Pues nada, Ussía, disfruta, es una de las distracciones que os tenemos preparadas los que nos hemos quedado guardando la ciudad -incluida Cifuentes- a los que volvéis bronceados del veraneo para daros la bienvenida.

La Vanguardia anuncia que "el gobierno prepara con el TC una suspensión expres", la misma velocidad que usará Puigdemont para pasarse la suspensión por el arco del triunfo. Sobre el pleno de ayer me sorprende Pedro Vallín explicando lo de Tardá. Resulta que el de ERC no está como un cencerro, es un "diputado moralista", "casi en la tradición del ensayismo moralista francés". Fíjate, quién lo iba a decir. Es que en Madrid somos unos incultos. "Apeló a la conciencia de Rajoy y a la ética de la política para luego vincular corrupción y soberanismo". Este sesudo discurso "desató una batahola en la bancada del PP" por lo del tres por ciento y esas bagatelas. "Ante lo que Tardà, encendido cual dios nórdico, bramó que se creen que somos imbéciles. Fue una descarga de presión". Y nosotros pensando que se había olvidado de tomar la medicación. Somos más paletos en los madriles..., no me extraña que se quieran ir los catalanes, si es que no los entendemos.