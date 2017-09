El portavoz de la Generalidad de Cataluña, Jordi Turull, ha acusado al Gobierno español de "estar dispuesto a cargarse pilares básicos de la democracia con tal de frenar el referéndum sobre la independencia" previsto para el próximo 1 de octubre en dicha comunidad.

Turull ha participado este sábado en Bilbao en un acto que bajo el título "La aplicación del derecho de autodeterminación en Cataluña y visión desde Euskal Herria" ha reunido también al portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá; y a los portavoces del PNV y EH Bildu en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar y Maddalen Iriarte, respectivamente.

El también consejero catalán de la presidencia ha afirmado que el Gobierno español se "carga" la democracia y se "carga" la libertad de expresión con tal de impedir que se celebre el referéndum y se ha cuestionado si mantendrá esa "dinámica", porque no conseguirá su objetivo, según ha asegurado.

"El mensaje del miedo y la desorientación es perder el tiempo y se convertirá en un boomerang porque personas que tenían dudas sobre votar, votarán, en el sentido que consideren", ha dicho.

Turull ha repetido que para él firmar la ley del referéndum "no es un problema, es un auténtico honor". "Es mi caso, ha añadido, y el de los 72 parlamentarios de Cataluña. No hay problema para firmar la ley ni el decreto de convocatoria. Cuando has dedicado tu vida política a esta causa, tener el privilegio de firmar la ley es un honor".

El portavoz no tiene miedo a las repercusiones de la firma de dicha ley: "Delante de estas amenazas, te reafirmas más en la defensa de lo que vamos a hacer. Mi patrimonio son mis convicciones personales, y quiero seguir mirando a los ojos a mis hijas. Al gobierno de Cataluña y a los parlamentarios de Juntos por el Sí lo único que nos preocupa es que nos inhabilite el pueblo de Cataluña".

Pilares básicos

A su juicio, el Estado está, "a costa de querer frenar el 1 de octubre, cargándose pilares básicos de la democracia como es la libertad de expresión, como es la libertad de los diputados de poder hablar de lo que quieran". "Por tanto, mi interpelación al Estado es: ¿seguirán dispuestos a cargarse los principios básicos de la democracia a costa de frenar el 1 de octubre? por que el 1 de octubre no lo van a frenar", ha advertido.

Tras indicar que las leyes claves para el proceso independentista catalán se aprobaran "pronto", ha precisado que "justamente por la situación en la que nos encontramos con la actuación del Estado, que actúa hacia nosotros de manera preventiva por una cosa que está despenalizada, que es convocar un referéndum, pues la estrategia, los tiempos, etc., lo controlamos nosotros y lo vamos a anunciar cuando creamos que sea más oportuno".

"Los tiempos y las concreción lo vamos a anunciar cuando nosotros entendamos que es más efectivo de cara a garantizar el 1 de octubre, que es lo que nos mueve a todos", ha insistido.

En esta línea, ha afirmado que no van a "gastar energías" en meterse en unos debates que saben "qué interés tienen". "Tenemos mucho trabajo, los hacemos con mucha ilusión. El 1 de octubre está aquí mismo y las energías las vamos a gastar en eso y no en llevarnos a un debate que no nos interesa", ha concluido.

Desinformación

El portavoz del Gobierno catalán ha advertido de que su gobierno no se va a pasar el día "desmintiendo y desmintiendo" informaciones sobre los atentados de Barcelona y Cambrils, porque tienen "mucho trabajo" y aún tienen que estar asistiendo a muchas víctimas y familiares. "Por tanto, no vamos a entrar en el juego a perder el tiempo en un relato que sabemos qué intenciones tiene".

Turull se ha expresado de este modo en Bilbao tras ser preguntado por las distintas informaciones periodísticas relativas al supuesto aviso de una amenaza terrorista en la Rambla por parte de la inteligencia americana a los Mossos d'Esquadra.

En este sentido, ha apuntado que el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, el conseller de Interior, Joaquim Forn, y el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, han dado explicaciones y "han dado la cara cada uno de los días desde que hubo la crisis de esta barbarie de los atentados". "Las explicaciones que se tenían que dar, se han dado", ha insistido.

Asimismo, ha eludido responder a las críticas a la actuación de la policía autonómica catalana en relación a los atentados y ha puesto en valor "una vez más la brillante actuación" de los Mossos d'Esquadra y del conseller Joaquim Forn.