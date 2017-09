Rivera ya no descarta "ninguna vía" para impedir el 1-O

Albert Rivera ha expresado su apoyo "sin fisuras" al Gobierno en una semana que ha calificado de "crucial" para el proceso secesionista, con la vista puesta en la probable presentación el miércoles de la Ley del Referéndum.

El líder de Ciudadanos, tras presidir la primera reunión de la Ejecutiva del partido naranja después de las vacaciones de verano, ha dejado claro que ya no descarta "ninguna vía" y, preguntado en concreto por el artículo 155 que permitiría suspender la autonomía catalana, afirmaba: "Nunca me habrán escuchado decir que no se puede aplicar un artículo de la Constitución. Creo que no lo he dicho nunca. Otra cosa es que los artículos de la Constitución, o la vía de la Fiscalía, o los artículos de la Ley del Tribunal Constitucional, se apliquen en función de la acción ilegal que cometa la Generalitat. Estarán de acuerdo conmigo en que no es lo mismo una actuación concreta de un cargo público concreto que una sedición de un organismo entero, de un Parlamento o un golpe, en definitiva, declarando la independencia".

Durante el verano, dirigentes de Ciudadanos como Inés Arrimadas o José Manuel Villegas pidieron no "regalar titulares" a los separatistas que les permitieran realizar un discurso victimista.

Sintonía con Soraya

Rivera ha asegurado que esta misma semana podría hablar con Mariano Rajoy y "si es necesario" con Pedro Sánchez, ya que, a su juicio "el Gobierno sabe que tiene nuestro apoyo. Sabe también que le pedimos que actúe, que no haga lo mismo que el 9 de noviembre. Nos parece que hay que actuar, que no podemos permitir que se use dinero público, ni colegios públicos ni que se intente dar un golpe a la democracia y que no se actúe".

Rivera ha expresado, además, su total conformidad con las palabras de este lunes de Soraya Sáenz de Santamaría, pidiendo que la actuación sea "proporcional y adecuada".