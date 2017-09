Rajoy y Rivera abordan en la Moncloa la respuesta al desafío secesionista

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se verán las caras este martes en el Palacio de La Moncloa, para abordar la respuesta al desafío secesionista, la víspera de que el Parlamento de Cataluña, como está previsto, apruebe la Ley del Referéndum con el que los independentistas pretenden validar la consulta ilegal del uno de octubre.

El contacto entre el Ejecutivo y el partido naranja se ha intensificado en los últimos meses a cuenta de la situación en Cataluña, donde los centristas lideran la oposición. Un contacto que se ha producido mediante llamadas de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tanto a Inés Arrimadas como al secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.

Ambos han expresado durante el verano que no había que "regalar titulares" a los separatistas aludiendo al artículo 155 de la Constitución, que permitiría intervenir o suspender la autonomía catalana. Incluso Villegas afeó la semana pasada al líder del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, que hubiera dicho que "aplaudiría" la aplicación de dicho precepto.

Ya el lunes, Rajoy despachó con Pedro Sánchez, su interlocutor socialista. Le solicitó "unidad" en esta semana decisiva y se mostró proclive a abrir una comisión sobre el sistema autonómico después del 1 de octubre. Fuentes de la Moncloa no descartan nuevos contactos al más alto nivel en los próximos días, tal y como ya informó este diario.

Rivera abre la puerta al 155

Una posición corregida este lunes por Rivera en su primera rueda de prensa del curso político, tras la primera reunión de la Ejecutiva naranja después de las vacaciones de verano: "Nunca me habrán escuchado decir que no se puede aplicar un artículo de la Constitución. Creo que no lo he dicho nunca. Otra cosa es que los artículos de la Constitución, o la vía de la Fiscalía, o los artículos de la Ley del Tribunal Constitucional, se apliquen en función de la acción ilegal que cometa la Generalitat. Estarán de acuerdo conmigo en que no es lo mismo una actuación concreta de un cargo público concreto que una sedición de un organismo entero, de un Parlamento o un golpe, en definitiva, declarando la independencia".

Lo cierto es que la sintonía entre populares y centristas ante el desafío secesionista se ha manifestado en los últimos meses en varias acciones conjuntas. Ambos recurrieron juntos ante el Tribunal Constitucional tanto los presupuestos del Gobierno de Cataluña como la reforma del reglamento del Parlament. En el primero de esos recursos el apoyo del PP fue fundamental, ya que los treinta y dos diputados de Ciudadanos en el Congreso eran insuficientes para hacerlo.

Se da la circunstancia, además, de que el PP no tiene representantes en la mesa del Parlamento autonómico, donde sí está presente Ciudadanos con José María Espejo, una persona de la máxima confianza de Rivera que, dada su sirtuación, aporta valiosa información sobre los pasos a seguir por los secesionistas.