Rivera: "Lamento que Iglesias permita este golpe a la democracia"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha seguido en la distancia la sesión en el Parlamento de Cataluña, hacia cuyos trabajadores ha querido tener un reconocimiento especial dentro de un día que ha calificado de "muy triste para la democracia".

Para el líder naranja, son los funcionarios del Parlamento catalán "los que están intentando impedir el golpe a la democracia. Son ellos los que han recomendado no publicar la Ley anticonstitucional y antidemocrática del referéndum ilegal. Son ellos los que están intentando advertir a la presidenta Forcadell y a la Mesa de que no cometan ilegalidades".

Ataque a Pablo Iglesias

En una rueda de prensa convocada de urgencia este miércoles en el Congreso de los Diputados, Rivera ha arremetido contra Pablo Iglesias por "permitir este golpe a la democracia" en referencia a la abstención de Catalunya Sí que es Pot, el grupo que integra a Podemos e ICV en la cámara catalana, que en la Mesa se ha unido a los independentistas para admitir a trámite de la ley del referéndum.

El presidente de Ciudadanos ha hecho un llamamiento al líder de la formación morada con la intención de que "les llame la atención para que no se abstengan, para que no participen de este golpe a la democracia, para que estén al lado de la democracia hoy. Estoy convencido de que la mayoría de votantes de Podemos no están viendo con buenos ojos lo que está sucediendo en el Parlament de Cataluña".

Rivera, cuyo partido recurrirá al Consell de Garantías Estatutarias lo aprobado este miércoles, ha señalado a Carme Forcadell y al presidente y al vicepresidente catalanes, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, como los principales responsables de lo ocurrido: "Están convirtiendo un parlamento democrático en la gestoría de un golpe a la democracia".