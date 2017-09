Margarita Robles choca con Rivera por la polémica de la "foto a tres"

La portavoz del PSOE en el Congreso y jueza, Margarita Robles, ha reprochado este viernes al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que piense en "una foto a tres" en la Moncloa "con la que está cayendo en este país".

En una entrevista en Antena 3 de la que se hace eco EFE, Robles ha respondido así a Rivera que, este jueves, insinuó que el secretario general socialista, Pedro Sánchez, evitó una reunión y una imagen conjunta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de los líderes de PSOE y Ciudadanos, y que, en opinión de Rivera, hubiera sido "necesaria y buena".

Robles ha dicho que no le consta que Pedro Sánchez no quiera esa foto a tres y ha dejado claro que "lo importante no son las fotos, lo importante son las posiciones claras e inequívocas". En este sentido, fuentes socialistas contaron a LD este jueves que el líder de los socialistas no se negaría a fotografiarse con Rajoy y con Rivera.

Volviendo a la entrevista a Robles, ésta ha señalado que el PSOE tiene una posición de Estado "clara e inequívoca" y, como líder de la oposición, apoya al Gobierno "sin fisuras" y ha puesto sobre la mesa la creación de una comisión para la evaluación territorial y un escenario de diálogo.

Ha añadido que, a lo mejor, "al señor Rivera le gustan las fotos" pero a ella, como jurista, como ciudadana y como política, lo que le gusta es que se realicen "actuaciones concretas".