Reverte destroza a Assange en Twitter por hablar de Cataluña: "Es un ignorante y un perfecto idiota"

El escritor Arturo Pérez Reverte y el fundador de Wikileaks Julian Assange han mantenido una discusión a través de Twitter durante esta madrugada a raíz del referéndum secesionista del 1 de octubre y el derecho a la autodeterminación de Cataluña.

Todo ha comenzado cuando Assange, que en las últimas doce horas se ha postulado como un firme defensor de la causa independentista, ha publicado varios mensajes en los que critica la detención del editor del semanario El Vallenc de Valls (Tarragona).

Assange, que permanece recluido en la embajada ecuatoriana de Londres, finalmente ha difundido la famosa imagen del estudiante chino que desafió a los tanques en la plaza de Tiananmen con un mensaje en inglés y en catalán que dice: "España, esto no funcionará en Cataluña. Los catalanes tienen derecho a la autodeterminación. Los arrestos sólo unifican y fortalecen."

Espanya, això no funcionarà a #Catalunya. Els catalans tenen dret a l'autodeterminació. Els arrests només unifiquen i enforteixen. pic.twitter.com/HNdIG43S27 — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 9 de septiembre de 2017

Pérez Reverte ha respondido al mensaje de Assange destacando su ignorancia con respecto a España y Cataluña y afirmando: "Usted es un perfecto idiota, Mr. Assange".

The photo of the tanks shows that besides being ignorant about Spain and Catalonia you are a perfect idiot, Mr. Assange. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 9 de septiembre de 2017

El fundador de Wikileaks ha entrado al trapo y ha contestado a Reverte: "Incluso sus insultos están plagiados de la pared del lavabo".

Even your insults are plagiarized from the toilet wall. — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 9 de septiembre de 2017

El escritor español ha tirado de ironía para zanjar la discusión: "No todos tenemos la experiencia de vivir en lavabos, embajadas y sitios cerrados, como usted, señor Assange".