"No es momento para mediocres, no es momento para cobardes. No es momento para gente que sólo piensa, con perdón, en su culo. No es momento de gente que calcula escaños, es momento de interés general, de valores constitucionales, de saber en qué momento histórico estamos. Y nosotros lo tenemos muy claro". Albert Rivera no ha tenido pelos en la lengua este lunes, durante un acto convocado por Ciudadanos en Barcelona bajo el lema "Caminemos Juntos" alternativo a la Diada, para referirse a los principales líderes del constitucionalismo catalán, el socialista Miquel Iceta y el popular Xavier García Albiol, a los que ha reprochado así sus titubeos para apoyar la moción de censura instrumental contra Carles Puigdemont que, con el único objetivo de convocar de inmediato elecciones autonómicas y dar por cerrado el desafío secesionista, anunció la semana pasada Inés Arrimadas.

Horas después de presentada la propuesta, Albiol lamentó, en declaraciones a esRadio, que no se les hubiera consultado previamente, mientras que Iceta, que pudo tratar el tema en una entrevista con Arrimadas en el Parlamento de Cataluña, tampoco se muestra convencido. Lo cierto es que, para salir adelante, no bastarían los votos del frente constitucionalista, aun incluyendo en el mismo a la totalidad de Catalunya Sí que es Pot, sino que sería necesario el apoyo del bloque independentista. La propia Arrimadas, al presentar la moción el pasado miércoles, apeló a posibles diputados de Junts Pel Sí descontentos con la deriva de Puigdemont y del líder de ERC y vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras.

"¿Superman, Batman o Puigdemont?"

Rivera también ha arremetido en su discurso contra Puigdemont, después de que haya dado a entender que no acatara una inhabilitación decretada por el Tribunal Constitucional. Con ironía, el líder de Ciudadanos se ha preguntado si el presidente de la Generalidad es un superhéroe: "¿Es Superman? ¿Es Batman? No, es Puigdemont, pero se va a pegar una castaña contra la Ley, los jueces, los fiscales, los policías, los funcionarios y el reglamento del Parlament".

En el mismo acto, para el que Ciudadanos ha recuperado su logotipo de la campaña de 2012, con un corazón con las banderas española, catalana y europea, Arrimadas ha señalado que Puigdemont será el único responsable de "todas las consecuencias que se deriven del 1 de octubre" por haber intentado pasar "por encima de la mayoría social en Cataluña".

El logo del corazón también lo ha incorporado desde la semana pasada a su perfil de Twitter el propio Rivera.