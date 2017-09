ERC quiere quedarse "unos meses" en el Congreso tras la "independencia"

Los nueve diputados de ERC no tienen pensado abandonar el Congreso tras la consulta del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña. Harán lo que les diga el gobierno catalán donde su líder, Oriol Junqueras, ejerce de vicepresidente, pero su hipótesis principal pasa por permanecer "unos meses" más en la Cámara baja. En ese tiempo, se abrirá una "negociación" para ejecutar la secesión.

Así lo ha apuntado Joan Tardá este martes. "Si nos dice que nos vayamos a Cataluña, nos iremos, y si dice de quedarse, nos quedamos". En cualquier caso, ha añadido que los "periodos de transición a la independencia" se dilatan en el tiempo y tras el referéndum, si gana el 'sí', "tiene que haber elecciones constituyentes", aprobarse una constitución catalana y celebrarse otro referéndum.

El portavoz de ERC en el Congreso ha advertido de que la "voluntad democrática" de los catalanes de votar el 1 de octubre en el referéndum secesionista no quedará "sepultada" por "temor o amenazas". "Si alguien cree" que así ocurrirá "no asume dónde vivimos", ha dicho Tardá, quien en rueda de prensa se ha mostrado convencido de que "todo saldrá bien" el 1 de octubre y los catalanes podrán votar.

Para el portavoz de ERC, las movilizaciones de la Diada demostraron esa voluntad de los catalanes, y ayer, además, se produjo otra "gran noticia" cuando la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dijo que haría "todo, todo lo posible" para que se pudiera votar "con normalidad" en la capital catalana. Ha recordado que en Barcelona, en cualquier caso, solo el 30 por ciento de los colegios electorales depende directamente del municipio, y ha admitido que es posible que haya un porcentaje de mesas que tengan que instalarse en sitios distintos a los habituales. Algo que puede ser una molestia pero también "un acicate" para acudir a votar.

Teme incidentes

Joan Tardá ha insistido en que el 1-O se celebrará "con todas las garantías" de la ley del referéndum aprobado por el Parlamento catalán, que ha considerado "legal y legítima" a pesar de haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

No ha negado Tardá la preocupación por que pueda haber incidentes. "Si yo les dijera que no me preocupa, mentiría", ha señalado, y ha añadido, sobre la actuación que puedan tener las fuerzas de seguridad, que "hagan lo que consideren oportuno".