Decir una cosa y la contraria en una declaración de media hora. Eso es lo que ha hecho este martes la portavoz de Podemos Irene Montero. La dirigente morada era preguntada por si los Mossos de Esquadra deben obedecer al Parlamento catalán y permitir que se celebre el referéndum ilegal del 1 de octubre, o si, por el contrario, deben impedirlo como ha ordenado la Fiscalía Superior de Cataluña cumpliendo las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Pues bien, primero ha dicho que "la Justicia debe funcionar con normalidad en un Estado de Derecho, es una cuestión de perogrullo". Es decir, que los Mossos deberían obedecer a la Fiscalía. Además, ha reconocido que los agentes autonómicos deben cumplir las obligaciones que marca la legislación.

"La obligación de los Mossos de Esquadra es cumplir con las obligaciones que marca el conjunto de la legislación. Les recuerdo que es una fuerza del orden catalana y sus funciones están claramente especificadas y lo sabe cualquier hijo de vecino", ha insistido.

Y lo contrario

Aunque minutos después parecía que era ella la que no tenía el asunto muy claro. "Deben cumplir con las dos a la vez", decía. "La respuesta no debe ser judicial. No hay una respuesta judicial a la crisis catalana. Hay una respuesta que debe ser democrática".

"Esto no se resuelve preguntándole a los Mossos si tienen que cumplir con la Constitución y a la vez con la legislación catalana, porque es que deben cumplir con las dos a la vez. Deben cumplir con las dos a la vez. La respuesta no debe ser judicial. No hay una respuesta judicial a la crisis catalana. Hay una respuesta que debe ser democrática", ha aseverado.

"Los Mossos deben cumplir con la Constitución y con los Derechos Humanos", ha añadido en otra de sus respuestas dejando la duda de qué deberían hacer los Mossos a juicio de Podemos.