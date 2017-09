El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha desembarcado este martes en Cataluña para arropar a sus alcaldes y participar junto a ellos en un acto de cierre de filas contra el referéndum y a favor del diálogo político que se celebrará esta tarde en Santa Coloma de Gramanet junto al primer secretario del PSC, Miquel Iceta y otros alcaldes significados del PSC como Nuria Parlom o Jaume Collboni.

Pero antes, Sánchez ha participado en el desayuno informativo de El Periódico de Cataluña en Barcelona donde ha dejado el primer titular del día. El PSOE no romperá el pacto de Gobierno con Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona si ésta rompe su palabra y decide prestar los locales municipales para la celebración del referéndum ilegal. Así lo dejó claro el líder socialista cuando le preguntaron sobre el asunto.

Tras dejar claro que "no me corresponde a mí decidir sino al PSC su horizonte de pactos" y añadir que su preferencia es que "me gustaría que AdaColau, la alcaldesa a la cual manifiesto cariño y reconocimiento político, estuviera del lado de los alcaldes y alcaldesas socialistas", Sánchez manifestó que su "opinión personal" es que "el PSOE cuando se incorpora a un Gobierno se incorpora con todas las consecuencias". Esto es: que "cuando el PSOE se mete para resolver las cuestiones de sanidad, educación, derechos sociales, desigualdad, de promoción económica... que necesita el Ayuntamiento de Barcelona, eso está por encima de cualquier otra cuestión. Y esos compromisos deben durar hasta el final de la legislatura. Creo que he sido muy claro...", dijo el secretario general del PSOE.

Pese a todo, Sánchez ha añadido que "no entiendo que a quince días del referéndum no se haya posicionado a favor", pero no ha pronunciado una sola palabra sobre la treintena de ayuntamientos del PSC que participarán de una u otra forma en el referéndum ilegal del 1 de octubre.