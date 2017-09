Marhuenda explica en esRadio su cabreo con 13TV: "Me han echado sin decírmelo"

Francisco Marhuenda ha aprovechado la tertulia de este jueves de Es la Mañana de Federico para explicar los sorprendentes detalles de su despido de 13TV. "Es muy divertido porque me han echado sin decírmelo" ha explicado.

Según el breve relato de los hechos que ha hecho Marhuenda "lo sorprendente" de su despido ha sido que fue "nuestra compañera María Claver la que me dijo ‘oye que ya no estás en 13TV’".

Sin embargo, al no recibir una notificación fue el propio Marhuenda el que se puso en contacto con la cadena: "Llamé el domingo y me dijeron que ha sido una decisión personal de Fernando Jiménez Barriocanal y Gil Tamayo, que me echaban a mí y a otros, claro".

Una decisión que le ha parecido sorprendente "porque yo sigo siendo director de un periódico" y porque no entiende por qué Barriocanal ha decidido "enemistarse conmigo innecesariamente, habría bastando una llamada". "Me flipa", ha llegado a decir Marhuenda al respecto.