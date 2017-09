PP y Ciudadanos dicen que Colau es "separatista" pero tiene miedo a ser inhabilitada

Para el Partido Popular y para Ciudadanos la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau es, sin lugar a dudas, separatista, incluso "de cabeza y corazón" como ha afirmado este jueves, en declaraciones a los medios en Madrid, Javier Maroto.

El vicesecretario sectorial de los populares asistía a un desayuno informativo protagonizado por la portavoz municipal naranja, Begoña Villacís, en el que el portavoz parlamentario del partido centrista, Juan Carlos Girauta, recordaba que Colau votó por la independencia en la consulta del 9-N de 2014: "Ella votó sí sí, y si por algo no tengo a la señora Colau es por tonta. Es decir, que yo estoy seguro de que ella votó lo que quería votar. Cuando alguien dice que quiere que Cataluña sea un Estado independiente, podríamos afirmar que la señora Colau es separatista, sin miedo a exagerar".

El juego de las sillas

Para Maroto, el problema es que la regidora de la Ciudad Condal, que este miércoles no descartaba participar en la consulta ilegal del 1-O y que tampoco ha rechazado darle cobertura, tiene miedo a ser inhabilitada. Por eso, afirma el dirigente del partido en el Gobierno, "está haciendo el juego de las sillas. A ver si consigue marear a todos para quedarse ella sentada. En este caso, la única que se queda sentada".

Un argumento casi calcado al que minutos antes acababa de escuchar de boca de Girauta durante el desayuno informativo: "Lo que no quiere es que la inhabiliten. Por eso está intentando hacer ese juego de sí pero no. Por un lado no quiere ser inhabilitada y por otro lado no quiere que la linchen los separatistas, que en las redes y fuera están muy organizados y muy hostiles contra cualquiera que ponga en tela de juicio su quimera".

Colau, Fachín e Iglesias

Girauta, además, equiparaba la postura de Colau a la del líder de Podemos en Cataluña, Albano Dante Fachín, al que también tildaba de "separatista" y afirmaba que eso "debilita" la posición de Pablo Iglesias como líder nacional.

El portavoz naranja recordaba además las palabras del líder morado el pasado once de septiembre en Barcelona, reivindicando la soberanía catalana: "Cuando uno no tiene claro que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, y la quiere fraccionar, lo que queda desacreditado es su capacidad para encabezar cualquier proyecto a nivel español".