Antonio Tajani: "Una Cataluña independiente empezaría de cero con la UE" Tajani asegura que no se puede "violentar la Constitución" y que los catalanes que no quieren la independencia no son "ciudadanos de segunda".

LD/Agencias 2017-09-15 Compartir

Flipear

Tuitear

Enviar

Antonio Tajani | EFE El presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, ha alertado de que una hipotética Cataluña independiente "empezaría de cero" con la Unión Europea y los catalanes dejarían automáticamente de ser ciudadanos europeos. En una entrevista en El Periódico de Cataluña, Tajani cree "difícil" que Cataluña pueda convertirse en un país independiente pero en ese caso tiene claro que quedaría automáticamente fuera de la UE y empezaría de cero. "Cataluña tendría que pedir negociar un acuerdo comercial, el acceso al mercado interior... Y entonces habría que ver cómo contestaría Europa. España incluida", avisa Tajani que recuerda que el derecho europeo es taxativo en esta materia y si una parte de un país sale de ese país, sale también de la UE. Tajani reconoce que se puede estar a favor de la independencia de Cataluña y reivindicar un acuerdo para lograrla, pero lo que no se puede es "violentar la Constitución" porque es la ley fundamental de cualquier Estado: "esas son las reglas". Además, subraya que los catalanes que no desean la independencia y que a su juicio son mayoría, no son "ciudadanos de segunda" y hay que respetar su opinión, al igual que hay que respetar la libertad de prensa de los medios que se han mostrado en contra del proceso soberanista. Compartir

Flipear

Tuitear

+1

Compartir

Menéalo

Pinear

Imprimir Enviar Temas Antonio Tajani

Referéndum ilegal de Cataluña 1-O de 2017

Parlamento Europeo

Unión Europea

Desafío separatista

Cataluña En España