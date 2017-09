El magistrado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty, ha respondido este viernes a las 34 páginas de alegaciones que el Ayuntamiento de Madrid ha presentado hoy mismo contra su decisión del pasado 12 de septiembre.

El Consistorio argumentaba en ellas que la suspensión del acto secesionista vulneraba derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión. No obstante, el juez es claro y contundente a este respecto. "Lo que se debate e impugna no es la libertad de expresión, que no se pone en duda, sino única y exclusivamente si puede el Ayuntamiento de Madrid ceder un local municipal para la celebración de un acto que se titula ‘En Madrid por el derecho a decidir’".

"(…) No se trata por tanto de una cuestión política, aunque tenga indudables en tal ámbito, sino de utilización de bienes municipales que son bienes que han de servir a los intereses generales. La libertad de elección se puede ejercer en multitud de lugares, como cines, teatros, e incluso en las calles y plazas públicas, en este caso cumpliendo los requisitos de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión".

Reitera el juez Yusty que "no existe incongruencia entre lo solicitado en la medida cautelar y lo acordado, pues en modo alguno, hay que repetirlo, se ataca la libertad de expresión sino que lo que se suspende es la cesión de un local municipal para la celebración de un acto que no supone, sino que tiene todos los visos racionales de pronunciarse a favor de la celebración de un referéndum no autorizado, que se dirige contra la unidad de España, proclamada en el artículo 2 de la Constitución".

El Ayuntamiento recurrirá al TSJ

Así, el juez ratifica su anterior auto una vez analizadas las alegaciones presentadas por el Consistorio de la capital, a través de sus servicios jurídicos. No obstante, el Gobierno dirigido por Manuela Carmena sigue sin estar de acuerdo presentará un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de 15 días que el juez ha habilitado para ello al considerar, entre otros argumentos, que el juez del contencioso-administrativo número 3 "no contesta las alegaciones presentadas de forma rigurosa y clara".

El Ayuntamiento considera que el argumento de que el auto no ataca la libertad de expresión sino sólo en un lugar concreto es "totalmente inadmisible y no tiene ningún fundamento". Esto contradice de plano a Rita Maestre, que este jueves aseguró que el Ejecutivo municipal no iba a impugnar el fallo "a instancias mayores". El acto se celebrará en el Teatro del Barrio de Lavapiés, según ha informado 'Madrileños por el derecho a decidir'.