El partido de Ada Colau llamará a la "participación" el 1 de octubre

Horas después del anuncio del acuerdo entre Ada Colau y Carles Puigdedmont para garantizar el voto ilegal en Cataluña, y después de enviar una carta al Rey en la que piden pactar el referéndum, el partido de la alcaldesa de Barcelona, Cataluña en Común, ha anunciado que llamarán a la participación en la consulta ilegal del 1 de octubre.

La propia Ada Colau depositará su papeleta en el caso de que se lleguen a colocar las urnas, saltándose la Ley. "Nuestras caras más visibles manifiestan que irán a votar", ha explicado la portavoz de Cataluña en Común, Elisenda Alamany, que ha comentado que votará, igual que Xavier Domènech, portavoz en el Congreso de En Comú Podem.

Harán su propia campaña

Dicen que "lo entienden" como una "movilización legítima" en la que los catalanes "no pueden doblegarse" ante la "ola represiva" del PP. Por ello, harán su propia campaña para movilizar al "80 % de los catalanes". Los 'comunes' no participarán en la campaña del Gobierno catalán.

Aseguran desde Barcelona que no apoyarán ni el 'sí' ni el 'no' para no entrar en la "polarización". Insisten en que su propuesta es una "consulta pactada", como ha reclamado Ada Colau a Mariano Rajoy y Felipe VI en una carta firmada junto a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Carme Forcadell.

Consulta a sus bases

La decisión la han tomado después de una consulta a sus bases para decidir la posición del partido en el referéndum ilegal. "¿Cataluña en Común tiene que participar en la movilización del 1-O?", preguntaban.

En este proceso han participado un 44% de los miembros de Cataluña en Común y el 59% han votado a favor de que se llame a los catalanes a la participación a pesar de que dicen no es el referéndum que necesita Cataluña. Un 41 % se han mostrado contrarios a esta decisión, tal y como ha indicado su portavoz, Elisenda Alamany.