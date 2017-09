Sánchez Mato y Mayer ante el juez: se niegan a entregar copia de la lectura de sus derechos

El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, la edil responsable de Igualdad y exconcejal de Cultura, Celia Mayer y la exconsejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela comparecieron este lunes ante el juzgado de instrucción número 21 de Madrid acusados de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario.

Los dos ediles del Ayuntamiento encargaron sendas auditorías externas para averiguar presuntas irregularidades en el torneo del Open de tenis. Los informes costaron 100.000 euros y sirvieron de base para presentar en marzo una denuncia ante la Fiscalía sin conocimiento de la alcaldesa. Los dos bufetes privados fueron elegidos a dedo y tras los informes en contra de la asesoría jurídica del Consistorio. Manuela Carmena los apartó de sus responsabilidades en la empresa municipal pero mantiene su apoyo en ellos porque "no están imputados" sino que declaran en calidad de "querellados".

"Se leen los derechos a los imputados"

El grupo municipal del PP, que fue el que presentó la querella contra ellos, pidió este lunes la copia de la lectura de derechos de los concejales de Ahora Madrid, pero denunciaron que la defensa de los dos delegados se ha opuesto. "Se ha procedido a la lectura de sus derechos y sólo se leen los derechos a quienes están imputados", explicó su portavoz, José Luis Martínez Almeida.

Sin embargo, aunque el representante del Grupo del PP, como querellante, ha pedido copia de la lectura, la representación de los dos ediles "se ha opuesto frontalmente" pese a que forma parte de un "sumario judicial que no está declarado secreto". "¿Qué tiene que ocultar el Gobierno de la transparencia o es que se les cae el castillo de que no están imputados? ¿Por qué no quieren facilitar la copia del acta de lectura de derechos?", se preguntó Almeida, que ha respondido que es "porque están imputados y porque ese acta es la prueba fehaciente de que lo están".

A su juicio, "es triste que el Gobierno de la transparencia de Manuela Carmena se niegue a que se les facilite este documento judicial" y ha añadido que nadie duda en estos momentos de que Manuela Carmena "ha sacrificado sus principios o los que decía defender antes de ser alcaldesa por mantener este equipo de gobierno aunque sea en los juzgados". Habla de una "escapada hacia delante que está protagonizando con tal de protegerles".

"Es una querella política"

A la salida de los juzgados tanto Sánchez Mato como Mayer aseguraron que han podido "demostrar que todo estaba en el marco de la legalidad". "Hemos tenido la ocasión de dar con detalle cuenta que todo lo que había pasado. "Hemos podido aclarar el importe de los contratos, que el procedimiento ha sido totalmente legal. En ese sentido, hemos contestado a las preguntas de todos los abogados que se han personado. Hoy hemos podido demostrar que todo estaba en el marco de la legalidad. Esperamos que la jueza lo archive pronto y podamos pasar a otras cosas", dijo Mayer a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla.

Por su parte, Sánchez Mato señaló que tras hablar con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, han contestado a las acusaciones populares, "algo que no es habitual en este tipo de querellas políticas, querellas de humo". "Y hemos contestado a todas las preguntas. También hemos dado cumplida explicación a cualquier duda que su señoría haya podido tener".

A preguntas de los periodistas, Sánchez Mato afirmó que hay "una evidente persecución política" por parte del PP. "Es una querella política".