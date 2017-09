El Mundo dice que "un PSOE dividido quiebra el frente constitucionalista". Qué poco dura la alegría en la casa del pobre. Dice el editorial que "resulta lacerante el espectáculo de división ofrecido ayer" en el Congreso. El PSOE "se negó a respaldar al gobierno aduciendo peregrinos subterfugios", excusas de mal pagador que no se cree nadie. Federico Jiménez Losantos pide al PSOE "pasmado" que se "aclare" de una vez con Cataluña. "Está respaldando a los alcaldes del PSC agredidos por los cupetarras por no tragar con el referéndum, pero dice que seguirá apoyando a Colau, aunque acaudille a los linchadores de sus alcaldes". "El PSOE es una versión blandita de Podemos y Ciudadanos una versión tontita del PSOE. De no ser esclavos de la trama mediática del golpe instarían a Rajoy a cumplir con su obligación, que es aplicar el 155. ¿Se niega? Re-moción de censura al canto. ¿Votarían Podemos, ERC y la ETA a Rajoy contra un Gobierno de progreso? No. El PSOE habría empezado a hacer política". El caso es que Ciudadanos, según Pepe García Domínguez, no está para muchos trotes. "Ciudadanos sigue a día de hoy sin ser mucho más que la imagen ubicua de Albert Rivera. Hay, sí, una buena marca y un buen líder, pero partido no hay". Mientras Arrimadas "mide hasta las comas de sus tuits para no molestar, todo el mundo constitucionalista de Cataluña está mirando a Albiol. Tendrá mucha suerte si consigue no bajar del tercer puesto en esas autonómicas que vienen ya mismo". ¿Hay un mundo constitucionalista en Cataluña, Pepe? Como esto siga así en Cataluña no va a quedar ni mundo, y mucho menos Constitución.

El País oculta lo ocurrido ayer con el PSOE escondiéndose detrás de Trapero. "Los Mossos incumplen la orden del fiscal contra el referéndum". Sobre lo ocurrido ayer en el Congreso dice que "cuatro diputados del PSOE rompen la disciplina en el voto contra Rajoy". Oh, cuatro de 85, se merece un titular, sí señor. Cebrián se marca un editorial gigante para decir que hay que "restablecer el orden constitucional", lo que implica "evitar el anunciado referéndum secesionista". Que "debe poner fin al constante abuso y desviación de poder en el que se han instalado las instituciones que el secesionismo ha puesto bajo su control. Se trata de restaurar los derechos establecidos en la Constitución y el Estatuto que han sido arbitrariamente derogados o suspendidos por los secesionistas", insiste. E intenta justificar la impagable contribución de El País a esta situación pidiendo diálogo con los golpistas diciendo que siempre han defendido la democracia. "Esta defensa no ha impedido nuestra reiterada petición de reformas y apoyo a una revisión del texto constitucional que incorpore el federalismo como fórmula de organizar la convivencia de los ciudadanos de las distintas comunidades y territorios. Pero ante el desafío planteado por la Generalitat lo primero e inmediato es frenar este descarado golpe contra la democracia. Ya llegará el tiempo de pedir responsabilidades". Qué misterio, ¿pedirá Cebrián responsabilidades a Cebrián? De momento, exige a Rajoy que llame a los partidos para informarles de las medidas que adoptará. "Tiene la responsabilidad y la obligación de actuar para evitar que España se convierta en un Estado incapaz de hacer cumplir las leyes". ¿Y para qué va a convocar a los partidos, si ayer el PSOE le dio con la puerta en las narices? Y es que el periódico intenta salvar el trasero de su partido con un titular ridículo. "El PSOE rechaza el texto de Rivera de apoyo a Rajoy por excluir el diálogo". ¿Nos toma por imbéciles?

ABC dice que "la Generalitat recluta empresarios para el 1-O a golpe de subvención". ¿Y con qué dinero? Mientras, "el PSOE vuelve a dar la espalda al Gobierno y a los jueces ante el desafío secesionista". Bieito Rubido está "triste, muy triste" con la actitud del PSOE. "Ni en tan complicada coyuntura es capaz de apoyar a los poderes ejecutivo y judicial en sus pasos para frenar a quienes pretenden romper España". Sniff. David Gistau cree que Rajoy debe estar eufórico. "El PSOE fundacional del 78 no puede causar semejante decepción que además habría dejado la defensa de España en las manos únicas de Rajoy. Nada sino eso habría querido Rajoy, pues un mínimo acierto a solas en esta encrucijada le va a permitir convocar elecciones anticipadas con una legítima confianza en la mayoría absoluta". Porque, como apunta Luis Ventoso, "el PSOE acreditó ayer que no es fiable en una hora dura para España". "Qué oprobio, Sánchez. Qué gratuita vileza". Qué regalito inesperado para Rajoy. Tiene una suerte este hombre.

La Razón sigue con "los tentáculos del 3%" dale que te pego que en estos momentos no interesa a nadie y se lleva al rincón que "el PSOE rompe la unidad con Rajoy frente al 1-O". Marhuenda no tiene nada que decir sobre el tema, dedica el editorial al 3% y Cástor Borrado avisa de que nada se puede hacer. "Los independentistas no juegan, saben que van a ganar, que siempre ganan". Pues vaya ánimos, hijo.

La Vanguardia resalta entre todo lo que está pasando, "incautadas las cartas para formar las mesas electorales". Dice que "el Congreso niega su apoyo a la estrategia de Rajoy en Catalunya", sin poner el acento en el papelón del PSOE. Enric Juliana tiene un análisis muy original de lo sucedido. Dice que la culpa fue "del principiante de Albert Rivera" por poner a Sánchez en el brete de decir en alto que está con el Gobierno frente al desafío separatista. "Algunos diputados del PP querían estrangular al jabato". Está claro que las cosas se ven diferentes a ambos lados del Ebro. Y el editorial le da unos azotitos a Arran. "En democracia no se señala a nadie", niños, que es de mala educación. Cómo está el patio.