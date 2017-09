La Policía Nacional se persona en la sede de la CUP

Agentes de la Policía Nacional han entrado en la sede central de la CUP en Barcelona, en el marco de un operativo policial realizado por orden judicial, según han informado a Efe fuentes próximas al caso. Un centenar de personas se han concentrado frente al edificio en protesta por la entrada policial y los agentes de la Guardia Urbana han cortado el tráfico en un tramo de la calle Caspe y otras vías alrededor de la sede la CUP.

Ante la sede central de la CUP se producen momentos de tensión cuando los manifestantes se sientan en el suelo para impedir la salida de la policía con cajas y son levantados en volandas por los agentes.

El exdiputado de la CUP David Fernández ha llamado a los manifestantes concentrados ante la CUP a no cejar en su protesta si la Policía Nacional no muestra una orden para decomisar material del 1-O: "No tenemos claro si tienen orden judicial. Si no la tienen, aquí no se mueve ni Dios".

Así se lo ha transmitido a los centenares de personas que se han congregado a las puertas de la CUP en protesta por la presencia de policías que han requisado cajas con carteles decomisadas en un coche frente a la sede.

Fuentes de la CUP han aclarado que los agentes no han llegado a entrar en la sede, donde hay una veintena de militantes.