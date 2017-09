Podemos y Ahora Madrid llaman a participar en una concentración contra el Gobierno no autorizada

Pablo Iglesias ha denunciado esta mañana en el Congreso que "es muy grave" y "una vergüenza" que "en España haya presos políticos", en alusión a las detenciones de los altos cargos que estaban organizando el referéndum ilegal del 1 de octubre. Estas mismas declaraciones han sido replicadas por distintos cargos de su formación y de Ahora Madrid, el partido auspiciado por la formación morada que gobierna la ciudad.

Así las cosas, durante todo este miércoles por la mañana desde la cuenta oficial de Podemos en Twitter, así como la de Ahora Madrid y distintos dirigentes y concejales, entre los que figura el propio Pablo Iglesias y Rita Maestre han llamado en las redes sociales a acudir a una concentración a las 19.30 horas en madrileña la Puerta del Sol.

Por la democracia, las libertades, el diálogo y el acuerdo. Nos vemos en la concentración a las 19:30 h en Sol #DefenderLaDemocracia pic.twitter.com/TDPb5kVk9Z — PODEMOS (@ahorapodemos) 20 de septiembre de 2017

La formación de los círculos anunciaba en un comunicado que iban a enviar una extensa comitiva al acto. "Esta tarde, una delegación de Podemos participará en la concentración que se está convocando en la Puerta del Sol, a las 19.30 horas, frente al menoscabo de la democracia de todos y todas, y en defensa de las libertades y derechos ciudadanos, por el diálogo, la fraternidad y la convivencia. Asistirán Ione Belarra, Pablo Echenique, Gloria Elizo, Íñigo Errejon, Rita Maestre, Ramón Espinar y Lorena Ruiz Huerta, entre otros", decía el partido.

No está comunicada

No obstante, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid a Libertad Digital, esta concentración no les ha sido comunicada. El trámite es "sencillo", indican. Sólo tienen que enviar un correo informando del acto y apelando la urgencia del mismo, que en este caso estaría justificada por las detenciones practicadas este miércoles por la mañana. Por ahora, no lo han hecho.

Es necesaria esta comunicación para que se pueda establecer el operativo de seguridad. La Delegación del Gobierno no impide ni propicia una manifestación, pero es necesario informar previamente. En caso de que los organizadores no lo hagan, la Policía procederá a "identificarlos" y trasladará la "propuesta de sanción a la Delegación del Gobierno" que podría llegar hasta los 600 euros, explican dichas fuentes.

A pesar de ello, fuentes de la dirección morada aseguran a LD que "vamos a asistir a una llamada ciudadana. Nos estamos sumando a una convocatoria . Desconocemos los detalles de la su organización". En las redes sociales, continúan llamando a la participación después de conocerse que la concentración no ha sido comunicada.

Hoy nos vemos en la Puerta del Sol para defender el diálogo, el acuerdo y una solución política. Nos vemos para #DefenderLaDemocracia. pic.twitter.com/08grjNK0KQ — PODEMOS (@ahorapodemos) 20 de septiembre de 2017

Algunos tratan de ver en esto un nuevo 15-M. Así lo señala, por ejemplo, el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata en su cuenta de Twitter.

El 15M marcó un camino que no tiene vuelta atrás. Democracia, diálogo, libertades civiles. pic.twitter.com/ZFOlXs1iPR — Guillermo Zapata (@gzapatamadrid) September 20, 2017

Maestre también habla de "presos políticos"

Muy activa en las redes sociales con este asunto ha estado la portavoz municipal, Rita Maestre, que al igual que los dirigentes de Podemos califica las detenciones practicadas por orden judicial de "políticas". Maestre será una de las personas que acudan a la Puerta del Sol a la concentración que lanzó en primer lugar la plataforma 'Madrileños por el derecho a decidir' y de la que se han hecho eco plataformas como 'Rodea el Congreso'.

Se da la circunstancia de que es la misma a la que el Ayuntamiento cedió un local municipal para que llevara a cabo un acto en favor del referéndum ilegal. Finalmente, tras un recurso del grupo municipal del PP, este acto fue prohibido por un juez y trasladado a un teatro de Lavapiés, donde acabó por celebrarse. El magistrado únicamente señalaba la imposibilidad de que tuviera lugar en un local del Consistorio. El Gobierno de Ahora Madrid anunció su intención de recurrir a instancias judiciales superiores esta decisión.

No obstante, mientras sus ediles expresan sus opiniones al respecto y animan a acudir a la concentración no comunicada, la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena guarda silencio. No así la de Barcelona. Ada Colau ha señalado que es "un escándalo democrático que se detenga a cargos públicos por motivos políticos".