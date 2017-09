Los "todos, absolutamente todos los partidos" de Ferreras no suman ni el 30% del Congreso

El sesgo que imprime García Ferreras a la información política ha llegado este jueves hasta extremos hilarantes. Al informar en su programa sobre una comparecencia de los partidos nacionalistas en el Congreso para pedir apoyo al referéndum catalán, el director de Al Rojo Vivo dijo que "todos, absolutamente todos los partidos de la Cámara, excepto PP, PSOE y Ciudadanos" estaban allí clamando contra la operación judicial en Cataluña.

Joan Tardá, portavoz en el Congreso de los Diputados de Esquerra, convocó a los medios de comunicación para arremeter contra el Gobierno por la operación contra el referéndum ilegal y pedir la libertad de los delincuentes detenidos.

En su programa de La Sexta, Ferreras insistió varias veces en señalar que allí estaban "todos, absolutamente todos" los partidos citando por separado a Podemos, Compromís, Izquierda Unida, pese a que se presentaron juntos a las elecciones bajo las siglas de Unidos Podemos. Allí estaban, además de los nacionalistas catalanes y vascos, Pablo Iglesias, Irene Montero, Alberto Garzón, por lo que formaban un grupillo vistoso.

Pero la verdad que no dijo Ferreras es que estos grupos representan sólo el 27% del Congreso, ya que PP, PSOE y Ciudadanos, que no se sumaron a la cita, conforman el 72,5% de la Cámara, es decir, representan a la inmensa mayoría de los españoles con sus 254 diputados sobre 350. Así que no. Todos, absolutamente todos, no estaban.