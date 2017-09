La Generalidad persiste en la sublevación. Se niega a que el ministerio del Interior asuma la coordinación de las tareas policiales para impedir el referéndum. Los Mossos no aceptan más órdenes que las de la administración autonómica.

Joaquim Forn, el consejero de Interior de la Generalidad, se niega a someterse a la coordinación policial bajo mando del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios de la secretaría de Estado del Ministerio de Interior. "Los Mossos no acatarán órdenes de ningún otro cuerpo policial", ha afirmado en una comparecencia junto al director general del departamento, Pere Soler, pero en la que no estaba el "major" Josep Lluís Trapero.

Forn anunció que "los servicios jurídicos de la consejería están estudiando esta instrucción para dar una respuesta jurídica", pero que en cualquier caso "no aceptamos esta injerencia del Estado porque se salta todos los órganos policiales de coordinación previstos en el ordenamiento jurídico de Cataluña".

Según Forn, se trata de un intento de "intervenir los Mossos" similar al del bloqueo de las cuentas de la Generalidad. "Es un hecho inaceptable. Los Mossos no pueden aceptar que bajo el paraguas de la coordinación se les arrebaten sus funciones". También ha afirmado que el "major" Trapero ha expresado en la reunión en la Fiscalía "la voluntad de no aceptar la coordinación" a cargo de Pérez de los Cobos. Para acabar ha pedido "tranquilidad" a la ciudadanía y prometido que los Mossos "no renunciarán a ejercer sus competencias con lealtad al pueblo de Cataluña".



Instrucción fiscal

Las órdenes de la consejería y del "major" Trapero son las de actuar con "medida" y "proporcionalidad". Los graves sucesos del pasado miércoles en la consejería de Economía, en el que una secretaria judicial y unos agentes de la Guardia Civil estuvieron a punto de ser linchados ante la pasividad de los Mossos, junto a su actitud de nula cooperación en el operativo para impedir el referéndum han propiciado que el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejado, haya delegado en el coronel del Instituto Armado Pérez de los Cobos la coordinación de las policías que operan en Cataluña en lo concerniente al referéndum.

Sin embargo, el consejero Forn, en abierta rebeldía y al parecer secundado por Trapero, pone a los Mossos en contra de las instrucciones judiciales de tratar de evitar la consulta. En los últimos días mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional habían denunciado el escaso celo de los Mossos en evitar los altercados en cada una de sus actuaciones.