Puigdemont, a lo suyo: difunde en Twitter un nuevo enlace para consultar dónde se podrá votar

El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, ha difundido este sábado un nuevo enlace de internet para consultar dónde puede votar cada catalán en el referéndum del 1 de octubre.

Lo ha hecho después que el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) ha instado este viernes a la Guardia Civil a deshabilitar el acceso a la página web, que todavía sigue activa, onvotar.garantiespelreferendum.com.

"No se pueden poner puertas al campo: en esta web encontrarás el lugar en el que te corresponde votar el 1 de octubre" ha escrito en un mensaje en Twitter, que incluía el enlace a otra web y que ha sido rápidamente compartido por usuarios en redes.

"Las urnas estarán"

En esta misma línea, la consejera de Enseñanza de la Generalidad, Clara Ponsatí, ha asegurado este sábado que el referéndum del 1 de octubre se celebrará: "Las urnas estarán y la gente las encontrará cerca de casa", y ha insistido en que cumplirán con las garantías democráticas. En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha lamentado que el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, haya enviado una carta a los directores de los centros educativos: "No es nadie para escribir a los directores e insulta a su dignidad personal".

Ponsatí ha afirmado que no se ha dado ni se dará ninguna instrucción a las direcciones de los centros educativos para que cedan las llaves o los códigos de acceso, ya que el Govern "tiene las llaves de todos los centros". Preguntada sobre la posibilidad de que se produzcan incidentes en el 1-O, ha expresado que no habrá ningún incidente "si no es que lo provoca una agresión autoritaria", y ha asegurado que hay una amenaza por parte del Gobierno, la policía y parte de la judicatura. "Estamos en una situación difícil. El referéndum no se llevará a cabo en condiciones de tranquilidad", ha observado, y ha insistido en que muchos centros concertados que nunca habían sido sede electoral han pedido estar en las listas de centros en los que se podrá votar el 1-O.