El 'whatsapp' viral nacionalista: Puigdemont, detenido y TV3, cerrada

La "revolución de las sonrisas" se toma el fin de semana libre. Son las fiestas de la Virgen de la Mercè en Barcelona, el lunes es feriado en la capital catalana y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium han desconvocado su movilización "permanente" ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque ya están en libertad todos los detenidos del pasado miércoles. Lo que hagan los estudiantes que han tomado el edificio central de la Universidad de Barcelona no es cosa de la ANC, cuyos dirigentes viven entre la inflamación y la manía persecutoria. El viernes vaciaron su sede ante la "inminencia" de un registro policial que no se produjo.

En medio de este ambiente "festivo" según la Generalidad y "tumultuoso" a decir del Gobierno, una consigna invade las comunicaciones en red de los activos militantes de las entidades separatistas a través de la aplicación WhatsApp: "De una fuente muy fiable de la 'gene'. La previsión es que durante el fin de semana bajarán el nivel pero entre el lunes y el martes llegará el golpe fuerte: detención de consejeros y presidente e intervención de todos los medios de comunicación de la corporación TV3 y Catalunya Radio. Tendremos que estar todos a punto para salir a la calle y bloquear completamente el país"

Continúa: "En Facebook está circulando el plan que tiene el gobierno para parar el referéndum. Primero, inhabilitar a todo el gobierno catalán. Segundo, poner al delegado del gobierno español, Enric Millo, como presidente interino. Tercero, disolver el parlamento y convocar elecciones autonómicas para noviembre o diciembre. Por eso Iceta ya ha pedido ser candidato y Arrimadas ya hace tiempo que también se está preparando. ¡No lo podemos permitir, porque eso sí que es un golpe de Estado! Difunde entre tus contactos. Es importante".

Se trata de mantener la tensión, aumentar los decibelios y preparar a la gente. El panorama que describen, salvo el fin de semana, es dantesco. A partir del lunes, todos atentos y "a punto" para evitar la voladura del autogobierno, una redada masiva y Millo, primer president del PP de la Generalidad de Cataluña. El acabose con Puigdemontesposado y música militaren TV3 con la pantalla bloqueadacon el escudo de la Guardia Civil.

El mensaje original en catalán abunda en mayúsculas en su cierre:

Des de una font molt fiable de la 'gene'. La previsio es que durant el cap d setmana baixaran el nivell pero entre dilluns i dimarts arribara el cop fort: detencio de consellers i president i intervencio de tots els mitjans de comunicacio de la corporacio: TV3 i catalunya radio. Caldrà que tots estem a punt per sortir al carrer i bloquejar completament el país.

Al facebook està circulant el pla que té el govern per aturar el referendum. Primer, inhabilitar tot el govern català. Segon, posar al delegat del govern espanyol Enric Millo com a president interí. Tercer, dissoldre el parlament i convocar eleccions autonòmiques pel novembre o desembre. Per això l'Iceta ja ha demanat ser candidat i l'Arrimadas ja fa temps que també s'està preparant. NO HO PODEM PERMETRE, PERQUÈ AIXÒ SÍ QUE ÉS UN COP D'ESTAT!

Fes-ne difusó als teus contactes. És IMPORTANT.