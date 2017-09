El PSOE ve "completamente razonable" el control de los Mossos hasta decidir si se aplica el 155

Mesura, tranquilidad y unidad. Son las tres claves de un PSOE que sigue apoyando al Ejecutivo en todas sus acciones de aquí al domingo para frenar el desafío independentista. También en el control de los Mossos por parte del Ministerio del Interior acordado por la Fiscalía. A preguntas de Libertad Digital, la portavoz de la Ejecutiva, Carmen Calvo, se trata de "una medida completamente razonable en tanto que va encaminada a preservar las convivencia, la tranquilidad, las libertades y la seguridades en un territorio de nuestro país que es Cataluña".

Para la secretaria de Igualdad de la ejecutiva socialista, "otra cosa distinta es que se suplantaran las competencias porque entonces el Gobierno sí que tendría que utilizar otro mecanismo constitucional". Otro mecanismo que pasaría por el artículo 155 de la Constitución Española que, según Calvo, "se ha convertido en un tótem para todo el mundo pero tiene tramitación que el Gobierno no ha iniciado...".

Algo que no descarta que lo vaya a hacer el domingo o a partir del 1 de octubre ante la amenaza de una declaración de independencia. "El gobierno decidirá si lo utiliza o no lo utiliza, en qué términos y con la tramitación que le corresponda. Cuando llegue ese momento, el PSOE también tomará su posición. Lo que cabe en este momento es aplicar la legalidad vigente y nada más".

Puigdemont "no va a declarar nada"

Los socialistas están confiados en que Puigdemont "no puede declarar la independencia de nada. Ni el día 2, ni el 3 ni ninguno..." porque se trata de un acto jurídico y no político: "por eso dice una cosa y la contraria. Por eso dice que habrá declaración pero que no la hará él.

Rechazan la propuesta de Podemos

Calvo también aprovechó para rechazar la propuesta de Pablo Iglesias de echar a Mariano Rajoy y hacer posible un referéndum legal y acordado con el Estado. "Alguno debería de no andar enredando con confrontaciones. No toca adelantarse a otras cuestiones a pesar de que algunos se empeñen en ellos, incluído que ayer se dijo del PSOE en Zaragoza".

La portavoz socialista instó a la formación morada a que "ahora lo que toca es estar unidos. Toca no crear confrontación entre nosotros. Toca defender la Constitución y la democracia. Y toca que Cataluña estétranquila y que el día 1 de octubre nadie piense que ha habido una consulta para hacer nada al día siguiente. Eso es lo que toca".