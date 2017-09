Aitor Esteban acusa al Gobierno de haberse saltado la "legalidad constitucional"

El portavoz en el Congreso del PNV, Aitor Esteban, ha achacado este martes al Gobierno que el próximo 1 de octubre el referéndum secesionista en Cataluña no vaya a celebrarse en circunstancias normales y le ha responsabilizado de saltarse la legalidad constitucional para impedir la consulta.

"No es un referéndum en circunstancias normales, y no lo es porque el Estado no lo ha querido así", ha señalado Esteban en una entrevista con la Cadena SER, recogidas por Europa Press. "No sé lo que va a ser, no sé lo que va a suceder", ha confesado.

En esta línea, ha atacado al Ejecutivo por la escalada en Cataluña. "La legalidad constitucional a estas alturas empieza a ser saltada por el Estado, no solo por las instituciones catalanas, también por el Gobierno", ha argumentado.

Así, ha criticado que la Fiscalía juegue a Minority Report y llame a declarar a personas que todavía no han cometido delitos, o que desde Hacienda se bloqueen las cuentas de la Generalidad y se quieran controlar las fuerzas de seguridad en Cataluña. "Si nos ponemos a hacer un repaso de incumplimientos vamos a encontrar unos cuantos, por parte de todos", ha zanjado Esteban.

Para el diputado vasco las instituciones catalanas están legitimadas para consultar a su pueblo y considera "lo lógico" que desde el Gobierno central se hubiera facilitado el encuentro.

Sobre un posible efecto contagio del contexto soberanista al País Vasco, Esteban ha asegurado que desde el PNV se sigue con "cercanía e interés" el proceso, aunque ha diferenciado entre las circunstancias del problema nacional vasco con las de Cataluña, que "podría haberse solucionando financieramente".

"Nosotros venimos de una época de violencia que ha dejado muchas heridas y ha dejado exhausta a la sociedad, estamos comenzando a reconocernos unos a otros", ha explicado, añadiendo que su vía está cimentada en el diálogo, la bilateralidad con el Gobierno y un árbitro que dé garantías.