Almeida, a Rita Maestre: "Para ser partisana se embolsa 93.000 euros"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid arremetió este martes, durante su intervención en el Pleno municipal, contra Rita Maestre. Lo hizo por varios comentarios que la portavoz del Gobierno municipal realizó la semana pasada en relación con Cataluña. En Twitter habló de "detenciones políticas", en referencia a las practicadas por la Guardia Civil contra distintos cargos de la Generalidad por colaborar en la organización del referéndum ilegal.

Después, Maestre, en la asamblea organizada este domingo por Podemos en Zaragoza, señaló que "los que gobernamos en las ciudades sabemos que los conflictos políticos no se solucionan aplicando las ordenanzas ni mandando a la Policía local. Un buen gobernante debería saber que tampoco aplicando el Código Penal de forma masiva, con miles de detenciones, y con escenas que nos recuerdan a las peores fases, a las peores épocas de la historia de nuestro país, se solucionan los problemas". En realidad fueron 14 las personas detenidas y ya están en libertad con cargos.

Así, José Luis Martínez Almeida, dirigiéndose a la alcaldesa, dijo: "Especialmente vergonzante es la actuación de su portavoz municipal, la misma que apoya esa manifestación no autorizada por la Delegación del Gobierno [la que se produjo la semana pasada en la Puerta del Sol en Madrid] o la misma que nos dice que hay miles de detenidos políticos. Dos mentiras, señoras Maestre: no son miles y no son detenidos políticos; son detenidos por vulnerar el Estado de Derecho, la Constitución y el ordenamiento jurídico".

"Partisana aburguesada"

El portavoz popular calificó a la portavoz del Ejecutivo de Ahora Madrid de "partisana aburguesada". "Para ser partisana se embolsa 93.000 euros al año" y afirmó que los concejales de Ahora Madrid "no pueden dar lecciones de democracia". Se refería a la descripción que de sí misma hace Maestre en la red social Twitter: "politóloga, ciudadana y partisana".

Almeida recordó que proviene de las clases de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, que son, según el edil, "el mayor estercolero intelectual y político" de España. Así recordó el "escrache" que se sufrió la ex líder de UPYD, Rosa Díez, en esta facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense donde participó Rita Maestre, así como Pablo Iglesias o Íñigo Errejón. "Lecciones de democracia ni una", le espetó. ¿Era libertad de expresión lo que usted defendía cuando impidió a Rosa Díez hablar en la Complutense? Todo tiene un límite en la hipocresía".

El concejal Carlos Sánchez Mato apuntó que la calificación de "estercolero intelectual" está "lejos de la realidad" y aseguró habría que estar "orgulloso" de una universidad pública de "reconocido prestigio".

Por su parte la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, criticó que algunos concejales de Ahora Madrid acudieran a la manifestación no autorizada por la Delegación de Gobierno para protestar contra las actuaciones del Gobierno y las detenciones en Cataluña por los preparativos del referéndum independentista del 1 de octubre. "Deberían ser conscientes del cargo que están ocupando y están para gestionar, no para manifestarse".