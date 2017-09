Llevaba dos semanas de escrupuloso silencio. Dos actos públicos y dos negativas a hacer declaraciones ante la reclamación de los medios de comunicación pero el ex presidente del Gobierno, Felipe González, ha querido este martes romper su silencio sobre "la dramática crisis de Estado" que se vive en Cataluña" y abogar por el artículo 155 de la Constitución Española que a su juicio habría impedido ya la celebración de un referéndum el próximo domingo.

"Yo hubiera utilizado el instrumento político al que la Constitución me obliga además que me lo ofrece", dijo González en un foro con empresarios en Madrid al ser preguntado por el citado artículo de la Carta Magna. Y añadió: "y no hubiera perdido, en ningún minuto del proceso, la iniciativa que me hubiera permitido graduar la respuesta de acuerdo con criterios político/constitucionales".

El ex presidente hizo un llamamiento al gobierno de la Generalitat y a su presidente, Carles Puigdemont, a "que restituyan la legalidad que es la que les da la legitimidad para gobernar a los catalanes. Y a partir de esa restitución hablaremos". Abogaba por una solución política al desafío independentista que es "lo más preocupante en los últimos 40 años" que tiene al ex jefe del ejecutivo español "preocupadísimo" por lo que pudiera pasar el próximo domingo.

También ha tenido palabras para Mariano Rajoy: "no me gusta hacer política amparándonos bajo las togas". Y para los independentistas como Gabriel Ruifían, el portavoz de ERC: "dicen que el 1 de octubre van a enterrar a Franco. Ustedes están resucitando a Franco", ha dicho a quienes acusa también de "azuzar las dos Españas".

Por último González también comparó la situación en Cataluña con la que se vive en Venezuela: "esto se parece a lo que hizo el señor Maduro. Como perdió las elecciones a las asamblea, decide crear otra legitimidad para marcar los destinos de su país: la asamblea nacional constituyente, ¿les suena?".