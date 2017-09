El PSOE de Pedro Sánchez no firmó la declaración institucional presentada por Ciudadanos para demostrar el apoyo parlamentario al Gobierno de España con motivo de la celebración del referéndum en Cataluña. Ocurrió el pasado 19 de septiembre, pero Ciudadanos presentó la misma iniciativa en varios parlamentos autonómicos los días 13 y 14 de este mes. Este lunes, el PSOE no firmó la declaración en el Parlamento valenciano. Así, Pedro Sánchez quiere que Susana Díaz ordene no firmar la misma declaración presentada en el Parlamento andaluz que se votará el próximo jueves.

Cuenta este martes El Mundo que, a pesar de la predisposición favorable del PSOE andaluz a apoyar la declaración de Ciudadanos, Pedro Sánchez llamó hace días –filtración interesada–, a Susana Díaz para pedirle que no apoye la moción de Cs.

El Diario afirma que Ferraz ha remitido un escrito a las distintas direcciones provinciales y regionales en el que pide que se abstengan de presentar desde los grupos del PSOE este tipo de iniciativas –ya sean declaraciones institucionales, PNL o mociones- en las distintas administraciones locales, provinciales y autonómicas. Pero en Andalucía no vale la abstención, porque si el PSOE se abstiene, la suma de votos de PP y Ciudadanos hará que se apruebe la declaración.

Tal vez por ello, los secretarios de Organización, Relaciones Institucionales y Política Municipal, José Luis Ábalos, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Susana Sumelzo, respectivamente, autores del escrito, prohíben el apoyo al texto, aunque, en caso de duda, les invita a consultar con Ferraz previamente para proceder a una valoración común.

Ciudadanos presentó el pasado día 13 en Andalucía con el Número de registro 101714425 una Proposición no de Ley en Pleno relativa a apoyo institucional en defensa del Estado de Derecho en Cataluña. También lo hizo, al menos, en Valencia, Galicia y Castilla León. En Andalucía, la propuesta deberá votarse en el Pleno de la Cámara que comienza mañana y sigue el jueves.

En esta ocasión será el gobierno de Susana Díaz y el PSOE de Andalucía los que tendrán que adoptar una actitud tras haber dicho los tres congresistas andaluces que su abstención en Madrid que todo había sido "un error" pero siendo evidente la simpatía con que Susana Díaz está apoyando las medidas del gobierno Rajoy en Cataluña. De hecho, ella personalmente emitió un apoyo inequívoco al gobierno el pasado día 8 de este mes.

Según el texto, se trata de apoyar tanto al Gobierno como al poder judicial en las "medidas que sean necesarias y adoptadas de manera proporcional para impedir la organización del referéndum" del próximo 1-O. Igualmente apoya a los funcionarios, especialmente a los catalanes, para que cumplan con su obligación y pide se impida el uso de recursos públicos "en la realización de todos aquellos actos destinados a la promoción, preparación y ejecución del citado referéndum suspendido por el TC".

El PSOE andaluz, que negocia enmiendas con Ciudadanos para que Ferraz les permita apoyar la declaración, está presionado por Ciudadanos y por su propio partido. De apoyar una declaración que se parezca mucho a la presentada en el Congreso, se interpretaría como un nuevo desafío de Susana Díaz a Pedro Sánchez si no se ha explicado por qué el líder socialista dio orden de votar no a su homónima en Madrid sin consultar antes con sus federaciones.