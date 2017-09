Carmena deja ahora una "puerta entreabierta" a repetir como alcaldesa

La primera teniente de alcalde, Marta Higueras, ha avanzado que la regidora, Manuela Carmena, podría ser la candidata de Ahora Madrid a las próximas elecciones municipales dado que "hay una puerta que no se ha cerrado, que está entreabierta".

"Os dije en alguna ocasión que estaba tratando de convencerla. Todos estamos tratando de convencerla para que siga al frente de este grupo y hay una puerta que no se ha cerrado, que está entreabierta", ha declarado a la prensa, y recogido por Europa Press, en los pasillos de Cibeles una de las personas más cercanas a la alcaldesa. Higueras ha señalado que Carmena "ha vuelto de las vacaciones realmente fuerte, encantada con todos los proyectos que están en marcha". "Creo que es la mejor candidata que tenemos", ha añadido la edil.

También se ha referido Higueras al futuro de Carmena al frente de la concejalía de Cultura. "La alcaldesa lo ha contestado en alguna ocasión, se encuentra cómoda al frente de Cultura, no ha anunciado ningún cambio y no puedo decir más que está contenta, que está bien y de momento no hay ningún cambio en esta concejalía", ha declarado la edil.

Carmena, en junio: "Cuando falten 6 meses, diré algo"

El pasado mes de junio, en un encuentro con la prensa, la alcaldesa sentenció: "Yo creo que hay que hablar de la sucesión cuando estemos cerca y se sepa cuál es la alternativa. Entonces habrá qué ver qué es lo que sucede, qué tipo de sucesión hay, si hay sucesión o no. ¡Pero es que faltan dos años! Yo creo que cuando empiece a concluir el tiempo natural del Gobierno. ¿Cuando es eso? Pues no sé… Cuando falten seis meses para finalizar" este mandato, sostuvo.

Así, Carmena trataba de zanjar una cuestión que en las últimas semanas había resurgido con fuerza reactivada por Podemos. Fue la primera vez que la regidora no respondió a este asunto negando categóricamente su intención de repetir como cabeza de lista en las próximas elecciones municipales de 2019. Pero desde entonces se ha mantenido firme en su intención de no pronunciarse sobre este asunto.

Para Podemos, el partido que auspició Ahora Madrid, su principal objetivo ha sido siempre que Carmena repita. Desde hace meses tratan de convencerla. También muchos de sus ediles, con Marta Higueras, su persona de máxima confianza, han empujado en esa dirección. La propia Higueras ya lo dijo en una entrevista publicada en La Vanguardia antes del verano: "Manuela es la mejor candidata que podemos tener. (…) Yo lo que puedo asegurar a nuestros votantes es que vamos a intentar convencerla para que vuelva a presentarse".

En el PP ya barajaban esa posibilidad. Su portavoz, José Luis Martínez Almeida, no descartó en esRadio hace meses que la alcaldesa "se inmole por nosotros y repita como candidata".