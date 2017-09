Jabois y el PP, unidos en el horror ante banderas españolas y apoyo a la Guardia Civil

El Mundo: "Trump: 'Sería una tontería que Cataluña no siguiera en España'". Y sólo los tontos hacen tonterías, le faltó añadir. Cuenta el periódico que dirige Francisco Rossell el drama de "una madre del Balaguer (Lérida), víctima del apartheid lingüístico por pedir más clases en español" que sufre el "acoso de sus vecinos". "Que pasen vergüenza". Como le pasó al Txato de Patria y a su familia. Federico Jiménez Losantos dice que "si Rajoy hubiera hecho antes la mitad, qué digo la mitad, la cuarta parte de lo que ahora está dejando hacer a una pequeña parte del Estado, podría ir a Tallín en vez de regresar a España dejando a Estonia a su suerte", "pero más vale tarde". "Lo que está haciendo el fiscal Maza es o debería ser el comienzo del inicio del principio del aperitivo del entrante de la intervención del Estado para acabar con la repúblika de los CDR de la CUP (…) Los CDR de los cupetarras se dicen Comités de Defensa del Referéndum, pero viendo los referéndums en Cuba o Venezuela, se sabe cuál sera la pregunta a los catalanes del futuro: plata o plomo. Plata, la que robarían. Plomo, el que, soviéticamente, implementarían". Raúl del Pozo espera, expectante, a ver qué pasa. Como todos, vamos. "Va a empezar la fiesta, con la posible apoteosis final de la declaración de independencia de Cataluña". Eso sí, "esperamos que desaparezcan de nuestro mapa las semanas trágicas y la costumbre de la sangre. Pero los augurios no son tranquilizadores" porque "el odio circula libremente por las calles", dice sin especificar por qué calles. Está tan asustado que aconseja no detener a los sediciosos, sino "dialogar con ellos para buscar una salida". ¿Por qué lo llamarán diálogo cuando quieren decir pasta?

El País dice que "los Mossos deberán precintar los colegios antes de la votación". Como poner al lobo a cuidar de las ovejas. "Se multiplican por todo el país los actos de despedida a guardia civiles y policías", cuenta. Manuel Jabois regaña a un vecino suyo que se ha atrevido a colgar una bandera de España en su balcón. "Malo", dice. "Las banderas definen a sus dueños también por el momento en que las sacan". Cuando les sale de las narices, Jabois, ¿o vas a decir tú a tu vecino cuándo tiene que sacar la bandera que le venga en gana? "La bandera sigue allí; se han colocado ya más en balcones de otros barrios y otras ciudades", dice escandalizado el columnista al que no se le conoce columna regañando a nadie por cubrir Cataluña con la bandera independentista. "El PP ha reaccionado con la inteligencia habitual proponiendo una jura masiva: en lugar de enseñar la razón prefiere enseñar el sentimiento, lo necesario para un conflicto". ¿El PP? Jabois reacciona con la inteligencia habitual de Jabois. Si sacas una bandera de España eres del PP. Brillante. El editorial dice que lo de Rajoy es de traca. "Roza lo irresponsable y, desde luego, es merecedor de una firme reprobación. Los acontecimientos se suceden a diario de forma dramática en Cataluña, y ahora ya, fuera de Cataluña. La incertidumbre sobre lo que puede suceder crece cada minuto, y con ella crece la angustia de los ciudadanos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo de grave es? ¿Qué puede llegar a suceder?", pregunta gente que en su vida se ha molestado por la política y sólo ve el telediario para saber el tiempo que va a hacer mañana. "Es el Gobierno, no el fiscal, el que tiene que explicar –día tras día– qué es lo que está haciendo, qué medidas está tomando y qué medidas va a tomar". Si es que lo sabe, claro, que no estaría yo muy segura.

ABC también abre con el contundente apoyo de Trump. "Trump califica de tontería romper la unidad de España". En fin, tampoco se le pueden pedir peras al olmo. El editorial le atiza a Sánchez dos bofetadas por su deslealtad. "Cada vez es más evidente que el líder del PSOE se encuentra ciertamente incómodo en la Constitución. Y es una pena, porque jugueteando irresponsablemente a ser Podemos, Sánchez va a terminar por cavar para el PSOE la misma fosa política" de otros socialismos europeos. "Sánchez está perdiendo la oportunidad de comportarse como un patriota". Más bien parece el criado de Pablo. El podemita le ordena que se oponga a Rajoy y él, oye, obediente como un corderito. Va a acabar como Garzón, de lacayo del Líder Supremo. Álvaro Martínez se ríe de Mas y le compara con Lola Flores por pedir a los catalanes "que paguen a escote" las multas. Como él repartió lo que robó con el 3%, menuda cara que tiene el colega. Cómo estarán las cosas de calentitas que hasta Curri Valenzuela está cabreada con el Gobierno. "El gobierno no quiere manifestaciones de ciudadanos españoles que salgan a la calle en vísperas del referéndum catalán ondeando sus banderas para no provocar más de la cuenta a los exaltados independentistas (…) Pese a la que está cayendo, la consigna del Gobierno es la de no molestar a los sececionistas". El Gobierno tiene un problema de percepción. Los que molestan, insultan, se llevan la pasta de todos y erre que erre a tocar las narices desde hace cinco años son los secesionistas. Aquí estábamos tan tranquilitos.

La Razón dice, además de lo de la "tontería", que Trump aseguró que "España es un gran país". La prueba del algodón de que el discurso se lo escribió el mismísimo Rajoy. Julián Cabrera sale en defensa de los mozos. "No son pocos lo mossos que sufren también el acoso de compañeros y mandos". Pues que denuncien, caramba. Lo de sufrir en silencio, agachar la cabecita y dejar que te pisoteen se ha convertido en una costumbre en Cataluña, como un rasgo de su carácter. Y hoy, hasta Marhuenda se subleva contra Rajoy. "Todos con la Guardia Civil y la Policía". Abel Hernández se pregunta lo que todo el mundo en la calle, en los bares, en los taxis… "¿Qué va a pasar en Cataluña?". Pues "no está claro", responde, "qué sé yo". Así que ya saben, amigos periodistas, dejen de preguntar, si Abel Hernández, que trabaja en el periódico más cercano al Gobierno, no tiene ni la más remota idea, qué vamos a saber los demás.

La Vanguardia dice que "el fiscal ordena a los mossos precintar colegios el viernes". Ha salido mandón este fiscal. Enric Juliana se echa las manos a la cabeza por las despedidas a los agentes destinados a frenar el golpe en Cataluña al grito de "¡a por ellos¡". Está "desmoralizado", "sobrecogido". Ay, Juliana, quien siembra vientos recoge tempestades. Podréis acojonar a vuestros conciudadanos catalanes partidarios de permanecer en España, pero no pretenderéis acogotar a toda España. Cuenta también La Vanguardia que "Silvestre y Piolín defienden sus derechos... de imagen". Menos mal que leo una noticia seria, y no tanta "tontería", como dice Trump.