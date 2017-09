Villacís, sobre Podemos: "Hasta les cuesta decir el nombre de España"

Begoña Villacís, portavoz de Cs en el ayuntamiento de Madrid, ha explicado en esRadio cómo ha sido el pleno en el que Podemos y Ahora Madrid han rechazado su moción de apoyo a los alcaldes y concejales que están siendo acosados en Cataluña. "Queríamos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con todos los que están sufriendo ese acoso", entre los que están por ejemplo "nuestros compañeros de Lérida que se han llegado a encontrar carteles con su cara al salir de sus casas".

Ahora Madrid votó en contra y presentó una alternativa "que no tenía nada que ver con la nuestra", ha subrayado Villacís. "Lo que planteaba Ahora Madrid es un mensaje equidistante con los que están acosando y son acosados" y eso "no hay quien se lo trague porque vivimos tiempos oscuros".

El debate fue "surrealista" donde quedó claro que Podemos "no cree en España, hasta les cuesta decir el nombre de España, tienen que recurrir a palabrería o a un autor que a la patria la llamaba la realidad imaginaria, yo pensaba pero qué me estás contando".

No obstante, Begoña Villacís ha dejado claro que quien le preocupa no es Podemos, "que ya no engañan a nadie", sino el PSOE. Los socialistas "nos iban a apoyar pero luego dijeron que sólo si llegábamos a un acuerdo los 4 grupos". Algo que "ellos sabían que era imposible". El PSOE "a pesar de estar de acuerdo con nosotros, se abstuvo, porque tenía que abstenerse con la de Ahora Madrid". Por ello, ha añadido Villacís, "empecé el pleno reprochando la equidistancia de Podemos y lo terminé reprochando la del PSOE". A los socialistas les ha lanzado un mensaje claro: "Un partido no puede mirar por el retrovisor continuamente".

Villacís ha denunciado cómo Podemos "es la muleta del separatismo y se apunta a todo lo que desestabiliza España", algo que por otro lado "han reconocido muchas veces, incluso Sánchez Mato lo reconocía en una entrevista".

Lo curioso, ha dicho la portavoz de Cs en el ayuntamiento de Madrid, "es que Podemos habla mucho del PP, pero se han olvidado de lo que ha hecho CiU en Cataluña, olvidan de un plumazo el caso ITV…".

Los 'enchufados' de Podemos

Villacís ha subrayado que "en Madrid estamos empezando a normalizar cosas que no son normales" porque "parece que Podemos tiene carta blanca para hacer lo que le dé la gana". Cosas como que "están enchufando a diestro y siniestro y cuando les preguntamos no nos responden, ni siquiera la alcaldesa, algo que no es normal en ningún parlamento".

La portavoz de Cs ha recordado que "empezamos la legislatura con una lista de 44 enchufados de Podemos y ya van por 800 puestos de libre disposición, puestos que Podemos dijo en su programa que iba a eliminar. Pero son puestos clave para Podemos "poder dirigir a la sociedad civil" de todos los organismos, incluso los de barrio.