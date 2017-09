El Mundo dice que "la ambigüedad de Trapero mantiene en vilo al Gobierno". Hay que jorobarse, que un madero que da ruedas de prensa para amedrentar a un periodista pistola al cinto mangonee de esta manera a todo Dios, tiene narices. Dice el editorial que Trapero "continúa jugando al despiste" y "debe abandonar la tentación de recurrir a subterfugios para no cumplir de manera diligente con el mandato judicial". Insisto, ya que le pagamos todos los españoles a través de Interior, ¿qué problema hay para suspenderle de empleo y sueldo? Anson se apunta a las peticiones de diálogo tras el 1-O. Si queda algo tras el 1-O, claro. En su opinión "y en el de varios expertos" que ha consultado, "no será necesaria ahora la intervención del Ejército", dice. ¡Ay, qué alegría!, dirá Cospedal, menudo marrón me quitas de encima. "Si Puigdemont persiste en su maniobra y declara la independencia, la Guardia Civil le detendrá" y el Gobierno "suspenderá parcialmente la autonomía de Cataluña", sueña el periodista. "Tras el 1-O habrá que dialogar y negociar, atendiendo a los independentistas para devolverles políticamente a la moderación ahora perdida". Moderación e independentismo son dos conceptos antagónicos, Anson, que ya eres mayorcito. A Pepe García Domínguez le han sometido a tortura en El Mundo. Estar dos días viendo TV3 seguidito, creo que hasta le quitaron el mando y le ataron las manos a la espalda para que no pudiera cambiar de canal. Y claro, le salió el titular "48 horas de furia en TV3". Cuenta que "la técnica preferida de la cadena es poner a un sparring frente a cinco nacionalistas" y atizarle sin parar. Comenzó su jornada laboral el colaborador de Libertad Digital de buena mañana con una tertulia en la que "ante la mirada jocosa del resto de tertulianos, la periodista, una pequeña celebridad doméstica, comenzó a emitir entrecortados gemidos de placer al tiempo que se acariciaba ambas caderas de modo sensual, inequívoco. Un orgasmo. '¡Me está erotizando!', depuso luego, ya cuando las carcajadas cómplices de los otros ponían el broche final al clímax de la representación. Y el sujeto pasivo de aquella burla, el ciudadano al que se intentaba ridiculizar por medio de la astracanada coral, era el catedrático de Filosofía y actual diputado socialista por Barcelona Manuel Cruz, quien acababa de realizar unas declaraciones contra el monopolio del discurso nacionalista en los medios de comunicación locales". Caramba, Pepe, cómo os lo pasáis. Nosotros, en este lado de la trinchera, nos tenemos que conformar con el aburrido Ferreras. Eso sí, tenemos el mando a mano para silenciar las interminables entrevistas a Iglesias y su banda, lo que lo hace más llevadero.

El País cuenta que "Hackers rusos ayudan a tener activa la web del referéndum". ¿Había que irse tan lejos para encontrar un hacker? Para mí que los separatas ya gastan por gastar. También Cebrián anda con la mosca detrás de la oreja con los Mozos. "¿Serán leales como es su obligación, al ordenamiento constitucional y estatutario? ¿O secundarán aunque sea pasivamente el golpe rupturista que propician sus mandos?". "Un cuerpo de policía que desobedece la ley o evita que se cumplan las resoluciones judiciales deja de ser tal al instante". Menuda chorrada. Un policía que desobedece la ley va a la cárcel derechito y punto. Como todo hijo de vecino, digo yo.

ABC da voz a los "testigos de la manipulación". Bieito Rubido espolea a Rajoy. "No es fácil el papel del gobierno, y sin embargo es tal la gravedad del desafío que lo único relevante es impedir a toda costa la celebración del referéndum con el menor coste posible en términos de seguridad pública". Ya le gustaría a Rajoy, Bieito, ya le gustaría. "No conviene llevarse a engaño. El Estado tendrá que impedir sin miramientos el golpe diseñado por la Generalitat". Vamos, que algún mamporro va a caer. "Da miedo pensar en qué dictadura podría llegar a convertirse Cataluña". Bueno, si se separan de España para convertirse en una dictadura nacionalista, allá ellos, con su pan se lo coman.

La Razón afirma rotunda que "PSOE y Cs avalan usar el 155 si Puigdemont declara la secesión". Anda, ¿y eso cuándo lo han dicho Sánchez y Rivera? Me voy al texto para informarme y descubro la trampa de Marhuenda. "En el caso de que se llegase a ese escenario extremo el Ejecutivo podría mantener el apoyo del PSOE y Cs" y las "reticencias se aparcarían". Que el titular es inventado, vaya. PSOE y Cs no han dicho esta boca es mía. No contento, Marhuenda insisten en el editorial. Tras rechazar durante cinco años la aplicación del 155, ahora que ha cambiado de idea quiere que todos le sigan. El 155 es un "instrumento perfectamente legítimo, cuya sola mención suscitaba fingidas alamas entre quienes, queremos pensar que ingenuamente, creían que los representantes de la Generalitat jamás llegarían hasta el extremo de la desobediencia y sedición en el que nos encontramos". Pero Paco, no tengas cara, si tú eras de los renuentes al 155 hasta ayer. A este ritmo de rectificación que llevas te veo pidiendo que mandemos los tanques. Y claro, como el 155 "ha dejado de ser una lejana hipótesis no deseada para convertirse en una opción probable", no quiere que su querido Rajoy se coma el marrón solo. "El apoyo expreso y firme de los grandes partidos constitucionalistas sería una excelente noticia". Sería, pero todavía no lo es. Qué pillín, este Marhuenda.

La Vanguardia dice que "el TSJC toma el mando y ordena el cierre de los colegios". Qué mareo de órdenes y mandos. "Directores de escuelas quieren que el Govern les aparte del cargo". No me extraña, pobres. Y es que cuenta Fernando Ónega que no tiene ningún problema en confesar que tiene "miedo". "Miedo general a los días siguientes, a las movilizaciones, a la resistencia pasiva, a la declaración unilateral, a la rebeldía y a la insumisión. Miedo a que la cautela de los Mossos para mantener precintados los colegios se convierta en denuncia por desobediencia. Miedo al triunfo de la mentira después de ver cómo ciudadanos envueltos en esteladas destrozan coches de la guardia civil y un miembro del Govern dice que han sido los periodistas. Miedo a la manipulación. Miedo a la escisión social ". Pues chico, ya deberías estar acostumbrado. Anda, ponte TV3 tú que puedes, creo que allí se lo pasan bomba.