"¡Ocupemos el Instituto!", el plan para frustrar el precintado de los colegios

Las cuarenta y ocho horas previas al 1-O son claves para el éxito o el fracaso de la consulta independentista ilegal que pretende llevar a cabo el Gobierno de Cataluña este domingo. La orden de precintado de los colegios electorales dada por la Fiscalía a los Mossos d’Esquadra para que se implemente antes del sábado está tratando de ser contrarrestada por los separatistas con la convocatoria, a través de las asociaciones de padres donde tienen amplia representación, de diversas actividades para el fin de semana.

Bajo la excusa de "celebrar el inicio de curso", como reza uno de los carteles de convocatoria con diversas actividades lúdicas, entre ellas carreras de sacos o partidos de fútbol, se intenta que los centros estén asestados de niños y mayores, para dificultar hasta el extremo el desalojo de los mismos y mantenerlos abiertos hasta el momento de la votación.

Menos eufemísticos son los carteles de otros centros, donde directamente se insta a "ocupar" el instituto, siempre anunciando actividades lúdicas, pero con el objetivo declarado de "evitar que se cierren" los centros, en este caso en la localidad barcelonesa de Premià de Mar.

En algunos centros, incluso, se ha programado para la noche del sábado una "fiesta de pijamas" para "quedarse a dormir en la escuela".

Muchas de estas iniciativas salen de plataformas de sindicatos de enseñanza y asociaciones de padres como Som Escola que ha habilitado una página web (escolesobertes.eu ) con una serie de instrucciones para acampar en los colegios desde este sábado y evitar así los precintos. Según esta plataforma, serían ya unos 60.000 voluntarios. La orden desde Som Escola es que, de no poder acampar porque no estén abiertos los centros educativos durante el fin de semana porque estén bajo control de los cuerpos y fuerzas de seguridad, deberán acudir a los colegios electorales el domingo a las 7 de la mañana para adelantarse a los cuerpos policiales. A esta plataforma habría que sumar la adhesión de sindicatos catalanes como UGT, USTEC, AEC, Plataforma per la Llengua o el Centro Unesco de Cataluña.

La CUP

Mientras tanto, la CUP también utiliza las redes sociales para coordinar a sus "comités" en defensa del referéndum. En cuentas como la del "Comitè DR Poblenou" organizarán asambleas y movilizaciones. Su intención es que las fuerzas de seguridad se encuentren con un "muro humano"si acuden a los centros de votación del referéndum.

Las instrucciones de la Generalidad

Por otra parte, la Generalidad está distribuyendo por las redes de manera no oficial instrucciones llamando a la "resistencia pacífica"e instando a los separatistas a que se queden en las puertas de los colegios si no logran entrar pero dando la orden de que "no se organice" una votación alternativa.

"Es muy importante no enfrentarse directamente a los Mossos. Es la imagen que busca el Estado y la tenemos que evitar", aseguran las instrucciones de la Generalidad.