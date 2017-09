Podemos acusa a Rajoy de "fascista", "ladrón" y "autoritario"

En las últimas semanas, Podemos no ha hecho otra cosa más que crispar la situación cargando contra la actuación del Gobierno en Cataluña mientras que ellos, desde Madrid, se sumaban a todas las convocatorias que organizaban los partidos separatistas PdeCat y ERC.

Pablo Iglesias llegó a acusar este miércoles a "algunos pirómanos en el Partido Popular" de estar buscando "escenarios de heridos y escenarios que nos pueden llevar a una situación de desgracia" el próximo día uno de octubre en Cataluña.

Pero, este viernes, desde Podemos, dieron un paso más. El dirigente del partido morado Rafael Mayoral aseguró que "parece" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "prefiere ser un fascista a quedar como un ladrón".

"Rajoy es un pirómano y parece que prefiere ser un fascista que quedar como un ladrón. Pero, al final, va a quedar como un ladrón que al mismo tiempo es un autoritario", sentenció este viernes Mayoral en el III Congreso de Participación de personas en situación de Vulnerabilidad, Pobreza y Exclusión social celebrado en Bilbao.

Piden "respeto"

"Mientras Rajoy esté en la Moncloa no va a haber soluciones", sentenció el dirigente podemita que ordenó al Gobierno que debe "cumplir algo que le viene planteado desde la Naciones Unidas: independientemente de que se reconozca o no el resultado del referéndum, no puede haber una situación de excepcionalidad".

Según Mayoral, "tiene que haber un respeto estricto a la legalidad, a la libertad de información, de expresión, de reunión y a las libertades publicas. Algo que desgraciadamente no ha existido en las últimas semanas en Cataluña".